BDDK'dan normalleşme adımları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, nisan ayında bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve

finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı

yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım

yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin

toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 1'i ile

sınırlandırılmasına karar vermişti.

Kurul, mayıs ayında da bankaların, yurt dışındaki

konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile

yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara

yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en

son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasını uygun görmüştü.

TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas

operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve

verimli bir şekilde işlem görmesini teminen Kurul, mayıs ayında sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama

Kuruluşları (YMSK) arasından BDDK tarafından belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmişti. Bu karara istinaden BDDK tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli

kuruluşlar söz konusu sınırlamadan muaf tutulmuştu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemede esneklik

BDDK, 28 Temmuz 2020 tarihli 9109 sayılı Kurul kararıyla, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladı.

Buna göre YMSK'lar için

getirilen muafiyete ilave olarak,

yalnızca yurt içi ya da yurt dışı TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak

kaydıyla, tezgah üstü piyasada hesap operatörü olarak bildirilen yurt içi banka ile veya

BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında

YMSK'nın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin ve YMSK'ların yalnızca yurt içi

ve yurt dışı yerleşiklerce ihraç edilen TL menkul kıymet takası faaliyetiyle sınırlı olmak

taahhüdü ile yabancı yerleşik sahipliğindeki TL hesaba yapacağı kısa vadeli fonlama

işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

EBRD ve IFC gibi UKB'lere yurt içi TL borçlanma imkanı

Kurul kararıyla Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için ise yurt içi para ve sermaye

piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo

yoluyla UKB'lere yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

Bu kapsamda UKB'lerin TL erişim kısıtlamalarından muaf tutulmak suretiyle

yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemleri şöyle:

"Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) ile vadede TL alım

yönündeki (swap işleminin ilk bacağında TKYB'den döviz karşılığında TL

alınan) döviz swap işlemleri. BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk

bacağında UKB'nin döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemleri. BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri. Yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri."