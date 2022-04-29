BDDK'nın Şikayeti Üzerine Yargılanan Gazeteci, Sanatçı, Ekonomist 33 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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BDDK'nın Şikayeti Üzerine Yargılanan Gazeteci, Sanatçı, Ekonomist 33 Sanık Beraat Etti

29.04.2022 16:09

Bloomberg’te 2018’de yayınlanan, doların 10 liraya kadar çıkacağına ilişkin değerlendirmenin de yapıldığı "ekonomik kriz ve döviz" konulu haberi hazırlayan gazeteciler ile söz konusu haberi sosyal medya hesaplarından yorumlayan gazeteci, ekonomist ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şikâyeti üzerine haklarında açılan davadan beraat etti. Bu isimlerin 5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Bloomberg'te 2018'de yayınlanan, doların 10 liraya kadar çıkacağına ilişkin değerlendirmenin de yapıldığı "ekonomik kriz ve döviz" konulu haberi hazırlayan gazeteciler ile söz konusu haberi sosyal medya hesaplarından yorumlayan gazeteci, ekonomist ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şikayeti üzerine haklarında açılan davadan beraat etti. Bu isimlerin 5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

BDDK'nın şikayeti üzerine, Bloomberg'te 10 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan 'ekonomik kriz ve döviz' konulu haberi hazırlayan muhabirler Kerim Karakaya ve  Fercan Yalınkılıç ile söz konusu haberi sosyal medya hesaplarından yorumlayan gazeteciler Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ, Orhan Kalkan ve Mustafa Sönmez ile oyuncu Orhan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında, 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Vedat Gürdal, Şenay Becerikli ve Orhan Kalkan katıldı. Sanık avukatları ve şikayetçi BDDK ile SPK avukatları da karar oturumuna katıldı.

SAVCI BERAAT YÖNÜNDEKİ MÜTALAASINI TEKRARLADI

Savcı, beraat kararı verilmesi yönündeki mütalaasını, "Sanıklar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ABD doları fiyatının artacağına yönelik yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle dava açılmışsa da yabancı ülke paralarının sermaye piyasası aracı olarak sayılmadığından suçun unsurlarının oluşmadığı" düşüncesiyle tekrarladı.

Duruşmada, şikayetçi BDDK avukatları, sanıklara ceza verilmesini talep etti. Sanıklar ve avukatları ise avukatları ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat verilmesi talebinde bulundu.

SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADIĞINDAN BERAAT

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, beyanların ardında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle aralarında Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş ve Mustafa Sönmez'in da bulunduğu 33 sanık hakkında "piyasa dolandırıcılığı" suçundan beraat kararı verdi.

Haklarında beraat kararı verilen isimler şöyle:

" Abdullah Bilir, Ali Fuat Demirbaş, Belgin Taşpınar, Belkız Devebakan, Berat Taşar, Bilal Can Sağır, Burcu Deren, Candan Hoyladı, Cenk Salar, Elif Yarar, Fecri Çalboğa, Fercan Yalınlılıç, Halit Tokuş, Hikmet Burak Altan, Kerim Karakaya, Levent Çaşka, Mehmet Menteş, Mehmet Selçuk Çimsir, Mehmet Can Biber, Merdan Yanardağ, Metin Şar, Mustafa Sönmez, Orçun Çakır, Orhan Aydin, Orhan Kalkan, Sedef Kabaş, Sinan Tuzlacı, Sinem Şahan, Şenay Becerikli, Teoman Aluç, Tuğba Fırat, Vedat Gürdal, Volkan Şar."

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Ekonomik Kriz, Bloomberg, Medya, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel BDDK'nın Şikayeti Üzerine Yargılanan Gazeteci, Sanatçı, Ekonomist 33 Sanık Beraat Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BDDK'nın Şikayeti Üzerine Yargılanan Gazeteci, Sanatçı, Ekonomist 33 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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