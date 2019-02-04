Beate Zschaepe Chemnitz Cezaevi'ne Nakledildi
17 dakika önce
CHEMNITZ Cezaevi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zschaepe'nin Münih'te bulunduğu cezaevinden Chemnitz Cezaevi'ne nakledildiği ve bu süreçte bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.
CHEMNITZ Cezaevi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zschaepe'nin Münih
'te bulunduğu cezaevinden Chemnitz
Cezaevi'ne nakledildiği ve bu süreçte bir sorun yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, Zschaepe'nin tutuklanmadan önce Saksonya Eyaletinde ikamet ettiği ve kadın mahkümlar için bu eyalette Chemnitz Cezaevi'nin sorumlu olduğu kaydedildi.
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında karar 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2.5 ila 10 yıl hapis cezası almıştı. Almanya
'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:35
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