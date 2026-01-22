Bebeğe Şiddet Olayına Sert Tepki - Son Dakika
Bebeğe Şiddet Olayına Sert Tepki

22.01.2026 17:41
Bakan Tunç, hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddeti kınayarak adaletin sağlanacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde hemşire tarafından bir bebeğe yönelik uygulanan şiddete ilişkin görüntülerin vicdanları derinden yaraladığını belirterek, olayla ilgili adaletin hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını ifade etti. Tunç, bunun insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal olduğunu kaydetti.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, toplumda derin bir üzüntüye yol açan bu şiddet olayının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında, "Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili adalet, hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
