Bebeğe Şiddet Olayına Sert Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde hemşire tarafından bir bebeğe yönelik uygulanan şiddete ilişkin görüntülerin vicdanları derinden yaraladığını belirterek, olayla ilgili adaletin hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını ifade etti. Tunç, bunun insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal olduğunu kaydetti.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, toplumda derin bir üzüntüye yol açan bu şiddet olayının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında, "Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili adalet, hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA