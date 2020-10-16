Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde - Son Dakika

Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde

16.10.2020 09:23

- Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde İstanbul'da bir ilke imza atan Ümraniye Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri yerleştirerek miniklerin ve annelerin hizmetine sundu.

- Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde

İSTANBUL - İstanbul'da bir ilke imza atan Ümraniye Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarına Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri yerleştirerek miniklerin ve annelerin hizmetine sundu. Çok işlevli olan bebek bakım ünitelerinden anne ve bebeklerin yanında, engelli vatandaşlar şarj ünitesini, kitapseverler de kitap paylaşım noktasını kullanarak faydalanacak.

Ümraniye Belediyesi annelerin bebekleri ile birlikte dışarı çıktıklarında yaşadıkları büyük bir sıkıntıyı sonlandırmak için harekete geçerek çeşitli noktalara Bebek Bakım ve Emzirme Kabini kurdu. İlk olarak başta Santral Meydan olmak üzere üç noktaya yerleştirilen Bebek Bakım ve Emzirme Kabini, vatandaşlardan tam not aldı. Bebek alt değiştirme ünitesinden klimasına, bir annenin bebeğine bakım yaparken rahatlıkla kullanabileceği bebek bakım ünitesinde aynı zamanda engelli vatandaşların araçlarını şarj etmesini sağlayacak şarj ünitesi ile vatandaşların kitap paylaşımında bulunabileceği kitap paylaşım noktası da bulunuyor.

Bebeği ile birlikte Bebek Bakım ve Emzirme Kabini'ni kullanan Canan Kuvvetli, bebeğinin aracını kabinin önünde bıraktıktan sonra önce ellerini dezenfekte etti ve belediyenin kendisine vermiş olduğu ücretsiz kartla içeri güvenli bir şekilde giriş yaptı. Burada çocuğunun bezini değiştiren anne Canan Kuvvetli, "Eksikliğini hissediyorduk her zaman. Belediyemiz de düşünmüş böyle güzel bir uygulama. Anneler için büyük bir nimet olarak düşünüyorum. Çünkü çarşıya gezmeye çıktığımızda mağazalara girmek zorunda kalıyorduk bebeklerin ihtiyaçları için. Bu anlamda çok güzel bir çalışma olmuş" dedi.

Bebek bakım ünitesinin hemen yanında yer alan engelli aracı şarj ünitesini kullanan Murat Kınay, "Böyle bir uygulamayı yaptığından dolayı Ümraniye Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a şahsım ve engelli arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kabinin çeşitli noktalarda olmasını daha çok isteriz. Artık nerede aracımızı şarj edeceğiz diye düşünmemize gerek kalmadı. Artık böyle noktalarda şarjımızı dolduracağız" şeklinde konuştu.

Bebek bakım ünitesini gören vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek; "Güzel bir uygulama. İnşallah daha da yaygınlaşır. Çok güzel olur. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için hem teşvik de olmuş olur. Tabi engelliler de bizim bir eksik parçalarımız olduğu için onlar için yapılan her türlü icraata da destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Ümraniye Santral Meydan, Dr. Sadık Ahmet Parkı ve Dudullu Kaleli Merkez Camii yanına yerleştirilen Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri, önümüzdeki günlerde yerleştirilecek iki nokta ile Ümraniye'nin beş farklı noktasında hizmet verecek. Bebek bakım ünitelerini kullanmak isteyen anneler ise belediyenin sosyal hizmetler biriminden ücretsiz olarak giriş kartı almak suretiyle kabinlere güvenli bir şekilde giriş yapabilecek.

Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde
Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde
Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde
Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde
Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde

İstanbul, Ümraniye, Engelli, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bebek bakım ve emzirme kabinleri miniklerin hizmetinde - Son Dakika

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