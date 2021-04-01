"Beçin Ören Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi"ne GEKA'dan 780 bin lira destek - Son Dakika

Muğla'da Milas Kaymakamlığının hazırladığı, Valilik ile Beçin Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın desteklediği "Beçin Ören Yeri Çevre Düzenlemesi Projesi", Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 780 bin 819 lira destek almaya hak kazandı.

Milas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, projenin GEKA tarafından onaylandığı ve 780 bin 819 lira destekle antik kentin çehresinin düzenleneceği bildirildi.

Beçin Ören Yeri'ndeki gezi güzergahlarının düzenleneceği, yürüyüş yollarına yönlendirme ve tanıtım levhaları yapılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Güzergah içerisinde uygun noktalara konulacak dinlenme alanları ve çöplerin atılabileceği geri dönüşüm kutuları yerleştirilecek. Yürüyüş yollarında bulunan bazı tarihi eserlerin gece güneş enerji sistemleri ile çalışan projektörlerle aydınlatılması yapılacak. Antik kentte güvenlik kameralı sistem kurulumu sağlanacak. Projeyle şehrin girişinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yapılmış bilgilendirme salonu, kafeterya ve hediyelik eşya dükkanı bulunan karşılama merkezi ile başlayan güzergah devamında yaklaşık 500 dönümlük alanda bulunan yapılarla birlikte, 2 kilometre güneyinde bulunan Denizcik Gölü'nü ve yeşil alanları içine alarak oluşturulacak. Çevre düzenlemesiyle kent, trekking (yürüyüş), dağcılık, doğa fotoğrafçılığı ve kampçılık gibi etkinliklerin yapılmasına elverişli hale getirilecek."

Açıklamada, karşılama merkezinde bölgeye özgü yerel ürünlerin sergi ve satış stantları oluşturulacağı, ziyaretçilerin bölge hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olunacağı kaydedildi.