Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Konusunun Yakın Takipçisiyiz

Bedelli Askerlik Konusunun Yakın Takipçisiyiz

49 dakika önce

BERLİN'de düzenlenen Türk Dildeş Eğitim Semineri'ne katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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BERLİN'de düzenlenen Türk Dildeş Eğitim Semineri'ne katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dövizle askerlik ücretini 5 bin Euro'ya çıkarmayı öngören düzenleme konusunda gelen bir soruya da cevap veren YTB Başkanı Eren, şunları söyledi: "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu konudaki yaklaşımının farkındayız. Askerlik hizmetinin bedelinin aynı kalması gerekir. Burada Türkiye ile olan bağların seyrelmemesi ana hedefimiz olmalı. Türkiye'deki gençlerin seçeneği var. Ödemezse askerlik yapar. Ancak yurt dışındaki gençlerin bu seçeneği yok. Ödemek zorunda. Bazı girişimlerde bulunduk. Seçimlerden sonra daha yoğun gündeme getirip Cumhurbaşkanlığı ve Savunma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız."

6 AYDA BİR ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi üzerine hazırladıkları yasa tasarısını mart ayı başında kamuoyuna açıklamıştı. Yasa taslağı Türkiye'de bedelli askerlik ücretini 31 bin 343 TL olarak belirliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı gençler için dövizle askerlik ücretinin bedeli ise Euro karşılığı olarak günlük kura göre değişiyor ve 5 bin Euro civarında tutuyor. Ayrıca ücretin her 6 ayda bir artırılması da öngörülüyor.

ORTAK ÇALIŞILACAK

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında 2009 yılında kurulan Türk Keneşi üyesi ülkelerin temsilcileri Berlin'de "Birinci Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" çerçevesinde biraraya geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlık yaptı. Türk Dildeş Eğitim Semineri toplantısında Türk dili halklarını birbirine kaynaştırmak için yapılması gereken ortak çalışmalar ele alındı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:27 

Berlin, Türkiye, Güncel
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