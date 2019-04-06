Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)
57 dakika önce
CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve Enis Karadağ'ın cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: DHA
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