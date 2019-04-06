Son Dakika Haberleri: Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)

Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2)

57 dakika önce

CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve Enis Karadağ'ın cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı.

Bedelli Askerlik Yolunda Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı (2), System.String[]
CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve Enis Karadağ'ın cenazeleri, yakınları tarafından Manisa Şehir Hastanesi'nin morgundan alındı. Baykan ve Karadağ'ın cenazelerinin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan memleketleri Adana'ya götürüleceği ve burada toprağa verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:26 Kaynak: DHA

Şehzadeler, Baykan, Adana, Karadağ, Güncel
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