Bedensel Engelli Eda'nın Başarı Öyküsü

HAYATİ AKÇAY - Yüzme sporuyla hastalığı dolayısıyla tanışan 24 yaşındaki bedensel engelli Eda Kaya , yaklaşık 15 yıldır yaptığı bu sporda başarılara ulaştı.1994 yılında İstanbul 'da doğan ve ayaklarında şekil bozukluğu bulunan Eda, 9 yaşında tavsiye üzerine yüzme sporuyla tanıştı.Aradan geçen 15 yılda birçok şampiyonalarda kulaç atan Eda Kaya, şimdiye kadar onlarca altın, gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı.Engeline rağmen hayata küsmeyen Eda, en son Aksaray'da düzenlenen Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 5 farklı stilde altında madalya kazandı.Annesinin bir gün bile yalnız bırakmadığı Eda Kaya, Ordu 'daki Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürürken, gözünü ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına dikti.Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Eda Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında yüzme sporuna başladığını söyledi.Bu sporla bir hocasının tavsiyesi üzerine tanıştığını aktaran Eda Kaya, "Büyüklerimin tavsiyesi üzerine bu spora başladım. 15 yıldır lisanslı yüzücüyüm." dedi.Organizasyonlarda 400 metre uzun kulvar, 50 metre serbest stil, 100 metre sırtüstü gibi farklı stillerde yarıştığımı anlatan Eda, bu sporda başarılı olmak için elinden geleni yaptığını kaydetti."Bu işi sadece bayrak uğruna yapıyorum." diyen Eda Kaya, diğer engellilerin de bu sporu yapabileceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:"Yüzme benim için engellilerin hiçbir engel taşımadığını ifade ediyor. Suyun içinde insan vücudunun yüzde biri kadar engel kalmıyor. Diğer ailelere de şunu söylemek istiyorum. Engelli arkadaşlarımızı lütfen kapalı alanda tutmayalım. Ev içerisinde hapsetmeyelim. Lütfen sporla barıştıralım. Ben bu işi yapabiliyorsam eğer ki diğer arkadaşlarım da yapabilir diye düşünüyorum."Şimdiye kadar katıldığı birçok şampiyonada derecelerinin olduğunu söyleyen Eda, "Kısa bir süre önce İstanbul'dan Ordu'ya geldim. İşim gereği artık burada yaşıyorum. Buraya geldim geleli Kahramanmaraş 'ta 3 tane altın madalyam var. Ekstra en son yapılan Aksaray'daki yarışlarda 5 branşta 5 birinciliğim var." diye konuştu.Eda Kaya, hedefleri olan bir sporcu olduğunu belirterek, "Hedefim, ilk olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak, olmazsa 2024 Oyunları'nda mutlaka bayrağımızı dalgalandırmak." değerlendirmesinde bulundu.Anne Kaya: "Kızımı Paralimpik Oyunları'nda görmeyi çok isterim"Kızını bir gün olsun yalnız bırakmayan anne Ayşe Kaya , antrenmanlara her gün birlikte geldiklerini söyledi.Kızının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlatan Kaya, "Kızımla gurur duyuyorum. Onun başarıları geldikçe mutlu oluyoruz." dedi.Eda'nın engellinin doğum esnasında oluştuğunu aktaran Ayşe Kaya, "8 aylıkken hastalığı meydana çıktı. Ondan sonra kas hastası olarak devam ediyoruz. Sporla fizik tedavi amaçlı gittiğimiz yerde tavsiye üzerine tanıştık. Kızım 9 yaşından bu yana aktif şekilde bu sporun içerisinde." yorumunu yaptı.Kızıyla her gün antrenmana geldiğini dile getiren anne Kaya, "Havuza birlikte geliyoruz. Antrenman bitene kadar yanında duruyorum. Sonra birlikte eve dönüyoruz. Kızımı Paralimpik Oyunları'nda görmeyi çok isterim, gurur verici olur. Bayrağımızı göndere çektirsin. Olmaz diye bir şey yok. İnşallah olur tek amacımız o." ifadelerini kullandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara da Eda Kaya'nın sporla hayata tutunan bir sporcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Kendisi güzel başarılar elde ediyor. Bu zamana kadar hayata hiç küsmemiş. Kendisini takımıma kattığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra Eda kızımıza her türlü desteği gerek maddi, gerekse manevi olarak vereceğiz."