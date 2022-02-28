Bedensel engelli kütüphaneci eğitim aşkıyla öğrencilere ışık oluyor - Son Dakika

Bingöl'de doğuştan bedensel engelli Birgül Aran, görev yaptığı okul kütüphanesinde eğitim aşkıyla öğrencilere örnek oluyor.

Bingöl'de dirsekten iki kolu, diz kapağından itibaren iki bacağı olmayan Aran, Avrupa İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Lisans Programını tamamlayan Aran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cevdet Yılmaz Ortaokulu Kütüphanesi'ne 2018 yılında memur olarak atandı.

Protez desteğiyle yürüyen ve kendisini hayata bağlayan kitaplarla iç içe görev yapan Aran, eğitim hayatını sürdürmeye karar verdi.

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans Programı'ndaki eğitiminin ardından Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nı da başarıyla tamamlayan Aran, Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda eğitimini sürdürüyor.

Kütüphanedeki görevi sırasında yakından ilgilendiği öğrencilere kitap okumayı sevdiren Aran, kısa sürede yakın ilişki kurduğu öğrencilerin "Birgül ablası" oldu.

"Kitaplar elim ve ayağım oldu"

Birgül Aran, AA muhabirine, ilkokul, ortaokul ve lisede çok başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Çocukluğundan beri kitap okuduğunu dile getiren Aran, engelini kitap okuyarak aştığını ifade etti.

Aran, çocukluğunda harçlıklarıyla kitap aldığını anlatarak, "Kitap okumam beni dışarı çıkardı. Kitaplar benim elim ve ayağım oldu. Kitap okuduktan sonra aslında engelimin bana engel olmadığını anladım. İnsandaki engelin, vücutta, bedende olmadığının idrakine vardım. Bu sayede kendimi gerçekleştirme yoluna da gittim. Kitaplar bana dünyanın hiç bilinmeyen kapılarını açtı. Birçok hikayede yer almamı sağladı." dedi.

Okul kütüphanesinde göreve başlamadan önce sık sık halk kütüphanesine gittiğini dile getiren Aran, "Şu anki görevim beni çok mutlu ediyor. Hem kitaplarla hemhal oluyorum hem de çocuklarla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Her türlü kitap okudum ve okumaya da devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aran, teknoloji çağında çocukların bilgi kirliliğinden korunması adına gayret gösterdiğini aktararak, çocukların bu yaklaşımla kitaplara ilgisinin arttığını kaydetti.

"İnsanlık göz, el, ayak olmuş olsaydı duvardaki resimden farkımız olmazdı. İnsan bedenden ibaret değildir. Beden onu sınırlayan elbisesidir. Ben okudukça insan olmanın kemaline varmak için de büyük bir mücadele verdim." diyen Aran, dibe battığı zamanlarda kitapların elinden tutup, yükseğe çıkmasını sağladığını belirtti.

"Kendisinden çok memnunuz"

TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu Müdürü Murat Pesen de Birgül Aran'ın kitap okuma konusunda öğrencileri yüreklendirdiğini, fedakar ve gayretli bir insan olduğunu söyledi.

Pesen, "Öğrencileri bilinç sahibi yapması nedeniyle kendisinden çok memnunuz. Kütüphaneye kitap kazandırmayla ilgili de ciddi çalışmaları var. Emekleri için kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Birgül ablayı tanıdığımdan beri kitap okumayı sevdim"

Öğrencilerden Aslı Su Begiç, daha önce kitap okumayı sevmediğini, hatta hiç kitap okumadığını anlattı.

Begiç, "Birgül ablayı tanıdığımdan beri kitap okumayı sevdim. Birgül ablaya nasıl kitaplar okumak istediğimizi söylüyoruz, o da bize yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

Azra İkiz de Birgül Aran'ı ve kütüphaneyi çok sevdiklerini dile getirdi.

Mustafa Övün de evde internette zaman geçirmek yerine artık kitap okuduğunu ifade etti.