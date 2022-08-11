Çin, Litvanyalı Yetkilinin Taiwan Ziyaretini Kınadı

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Litvanyalı bir yetkilinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyareti kınayarak, ülkesinin bu ülkeye yönelik somut karşı tedbirler alacağı konusunda uyardı. Basında çıkan haberlere göre, Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute, beraberindeki heyetle beş günlük bir ziyaret için 7 Ağustos'ta Taiwan'a geldi. Tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilerin temel normlarından biri olduğunu hatırlatan Wang, bunun ülkesinin Litvanya da dahil olmak üzere diğer ülkelerle ikili ilişkiler kurmasının siyasi dayanağı olduğunu söyledi. Sözcü, Çin ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin bildiriye göre, Litvanya Cumhuriyeti hükümetinin, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek yasal hükümeti ve Taiwan'ı da Çin topraklarının devredilemez bir parçası olarak tanıdığını vurguladı. Bildiriye göre ayrıca, Litvanya Cumhuriyeti hükümeti Taiwan ile resmi ilişkiler kurmama veya resmi temaslarda bulunmama yükümlülüğü üstleniyor. "Ancak Litvanya tarafı bariz güven ihlali yaparak sürekli olarak verdiği sözleri tutmuyor" diyen Wang, Çin'in tek Çin ilkesine zarar verdiği ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği için Litvanya tarafının kışkırtmalarına sert bir misilleme yapılacağı konusunda uyardı. Wang, "Litvanya tarafındaki ilgili kişileri, Taiwan'ın bağımsızlığını savunan ve Çin karşıtı olan güçlerin piyonları gibi hareket etmeyi bırakmaya, böylece ileride yanlış yola sapmamaya çağırıyoruz" dedi.