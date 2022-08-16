Sözcü: Bağnaz Taiwan Bağımsızlığı Ayrılıkçılarına Yaptırım Uygulanacak - Son Dakika
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Sözcü: Bağnaz Taiwan Bağımsızlığı Ayrılıkçılarına Yaptırım Uygulanacak

16.08.2022 14:26
Sözcü: Bağnaz Taiwan Bağımsızlığı Ayrılıkçılarına Yaptırım Uygulanacak

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Taiwan Çalışma Ofisi'nin bir sözcüsü Salı günü, Çin ana karasının listesindeki bağnaz "Taiwan bağımsızlığı" savunucularına yönelik alınan yaptırımları duyurdu.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Taiwan Çalışma Ofisi'nin bir sözcüsü Salı günü, Çin ana karasının listesindeki bağnaz "Taiwan bağımsızlığı" savunucularına yönelik alınan yaptırımları duyurdu. Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini ve Boğaz'ın her iki yakasındaki insanların acil çıkarlarını korumak ve bağnaz "Taiwan bağımsızlığı" unsurlarını kararlılıkla cezalandırmak için Bi-khim Hsiao, Koo Li-hsiung, Tsai Chi-chang, Ker Chien-ming, Lin Fei-fan, Chen Jiau-hua ve Wang Ting-yu'nun da bağnaz "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçıları listesine girmesine ve bunlara karşı cezai önlemler alınmasına karar verildi. Sözcü, Su Tseng-chang, YouSi-kun ve Jaushieh Joseph Wu'nun da daha önceden listede olduğunu söyledi. Sözcü, "Listedekiler ve aile üyelerinin ana karaya ve Hong Kong ve Makao'nun özel idari bölgelerine girmeleri yasaklandı. Bu kişilere bağlı kuruluşların, ana karadaki ilgili kurum ve kişilerle işbirliği yapması yasaklanmıştır. Kendileriyle ilişkili işletmelerin ve sponsorlarının ana karada kar amacı güden faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. Diğer cezai tedbirler de alınacaktır. Yasaya göre ömür boyu sorumlu tutulacaklar." dedi.

Sözcü, "Taiwan Demokrasi Vakfı"nın Başkanı ve "Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Fonu"nun Genel Sekreteri'ne de yaptırımlar uygulandığını ve bunların ana karaya, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine girmelerinin yasaklandığını söyledi. You Si-kun, "Taiwan Demokrasi Vakfı"nın başkanı, Jaushieh Joseph Wu ise "Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Fonu"nun başkanı olarak görev yapıyor. Sözcü şöyle konuştu: "Taiwan bağımsızlığı'nı amaçlayan eylemler, Çin'in yeniden birleşmesinin önündeki en büyük engel ve ulusal yeniden canlanması için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bir süredir, birkaç bağnaz ayrılıkçı unsur, kendi çıkarları uğruna, "Taiwan bağımsızlığı"nı savunan provokasyonlarda dış güçlerle işbirliği yapmak için ellerinden geleni yaptılar. Taiwan Boğazı'nda kasıtlı olarak çatışmalar başlattılar ve bölgedeki barış ve istikrarı pervasızca baltaladılar. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyaret sırasında bunların faaliyetleri daha da korkunç hale geldi ve bu ziyaret bu kişilerin "Taiwan bağımsızlığı" arayışlarındaki inatçı doğalarını daha da açığa çıkardı."

Sözcü, Çin ana karasının, ülkenin bölünmesine yönelik herhangi bir faaliyete asla müsamaha göstermeyeceğini, hiçbir dış gücün ulusun yeniden birleşmesine müdahale etmesine asla izin vermeyeceğini ve "Taiwan bağımsızlığı" arayan ayrılıkçı faaliyetlere hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğini söyledi. Çin'in yeniden birleşmesinin tarihsel bir eğilim ve doğru yol olduğunu, "Taiwan bağımsızlığı"nın ise tarihin akışına aykırı olduğunu ve hiçbir yere varmayan bir yol olduğunu belirten sözcü, bugün açıklanan bağnaz ayrılıkçıların isimlerinin listenin sadece bir kısmı olduğunu ifade etti. Sözcü, "Taiwan bağımsızlığı konusunda bağnaz ayrılıkçıları daha fazla yanlış yola düşmemeleri için ciddi şekilde uyarıyoruz. Yasaya kasten karşı çıkan herkes ağır cezalarla karşı karşıya kalacak" dedi. "Hiç kimse Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığımızı, irademizi ve yeteneğimizi küçümsememelidir" dedi. Sözcü şöyle konuştu: "Taiwanlı soydaşların, birkaç "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçısının Taiwan'a zarar verme niteliğinin tam olarak farkına varmalarını ve kendi çıkarlarının ve esenliklerinin nereye bağlı olduğunu kavramalarını bekliyoruz. Taiwan'daki soydaşların bilinçli olarak "Taiwan bağımsızlığı" ayrılıkçılarından tamamen ayrılmalarını, "Taiwan bağımsızlığı"nı savunan eylemlere kararlılıkla direnerek karşı çıkmalarını ve Boğaz'ın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimini ve ulusal yeniden birleşmeye doğru giden süreci ilerletmek için ana karadaki soydaşlarla el ele vermelerini umuyoruz."

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Çinli Sözcü: Taiwan'daki Yeni Parti, Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Barışa Olumlu Katkı Yapıyor Çinli Sözcü: Taiwan'daki Yeni Parti, Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasında Barışa Olumlu Katkı Yapıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözcü: Bağnaz Taiwan Bağımsızlığı Ayrılıkçılarına Yaptırım Uygulanacak - Son Dakika

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