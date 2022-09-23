Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı - Son Dakika
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Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı

23.09.2022 13:03
Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin, halk sağlığını iyileştirmede geleneksel Çin tıbbının (TCM) rolünü desteklemek amacıyla üç yıllık özel bir program başlattı.

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin, halk sağlığını iyileştirmede geleneksel Çin tıbbının (TCM) rolünü desteklemek amacıyla üç yıllık özel bir program başlattı. Ulusal Sağlık Komisyonu ve diğer iki departman tarafından yayınlanan ilgili uygulama planına göre program, "Sağlıklı Çin" girişiminin bir parçası olarak gerçekleştirilecek. Uygulama planına göre, geleneksel Çin tıbbının anne ve çocuk sağlığı, yaşlı bakımı, kronik hastalıklar, ergenlik döneminde görülen miyopi ve obezite için önleyici tedavide uygulanması ve geleneksel Çin tıbbı bilgisinin yaygınlaştırılmasının da aralarında olduğu sekiz alana odaklanılacak. Bu dönem boyunca ulaşılması gereken belirli hedeflerle birlikte her bir alan için bir dizi önlem geliştirildi. Plana göre, 2025'e kadar en üst düzey ana ve çocuk bakım kurumlarının yüzde 90'ı geleneksel Çin tıbbı hizmeti sunacak. Çocuklarda geleneksel Çin tıbbı destekli sağlık yönetimi oranı yüzde 85'e, 65 yaş ve üstü kişilerde ise yüzde 75'e yükselecek.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Halk Sağlığını İyileştirmede Geleneksel Çin Tıbbının Rolünü Desteklemek İçin Özel Girişim Başlattı - Son Dakika
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