Çin'in Ticari Araç Üretimi ve Satışları Ağustos Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'in Ticari Araç Üretimi ve Satışları Ağustos Ayında Arttı

26.09.2022 21:34
Çin'in Ticari Araç Üretimi ve Satışları Ağustos Ayında Arttı

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki otomobil sektörü verileri, ülkedeki ticari araç üretimi ve satışının, altyapı inşaatında kaydedilen önemli ilerlemeler sayesinde Ağustos ayında toparlandığını gösterdi.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki otomobil sektörü verileri, ülkedeki ticari araç üretimi ve satışının, altyapı inşaatında kaydedilen önemli ilerlemeler sayesinde Ağustos ayında toparlandığını gösterdi. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, ülkedeki ticari araç üretimi geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 238.000 adede ulaştı. Çin'de Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 ve Temmuz ayına göre yüzde 5 artışla yaklaşık 258.000 ticari araç satıldı. Birlik, bazı altyapı inşaat projelerinde kaydedilen ilerlemenin sektörün güçlenmesini hızlandırdığını belirtti. Minivan üretimi ve satışı geçen ay yıllık bazda hızlı bir büyüme gösterirken, ağır ve orta hizmet kamyon satışları bir önceki aya göre önemli artış kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ticari Araç Üretimi ve Satışları Ağustos Ayında Arttı - Son Dakika

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