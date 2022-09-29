Çin'in Tarım Alanında Bilim ve Teknolojiyi Geliştirmesi Gıda Güvenliğini Destekliyor - Son Dakika
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Çin'in Tarım Alanında Bilim ve Teknolojiyi Geliştirmesi Gıda Güvenliğini Destekliyor

29.09.2022 15:04
Çin'in Tarım Alanında Bilim ve Teknolojiyi Geliştirmesi Gıda Güvenliğini Destekliyor

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne (CAAS) göre, kurum son 10 yılda tarım alanında bir dizi bilim ve teknoloji başarısı elde ederek ülkenin gıda güvenliğine güçlü destek sağladı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne (CAAS) göre, kurum son 10 yılda tarım alanında bir dizi bilim ve teknoloji başarısı elde ederek ülkenin gıda güvenliğine güçlü destek sağladı. 2012'den bu yana yaptığı çalışmaların bir özetini yayınlayan CAAS, bilim insanlarının pirinç heterosisinden yararlanmayı engelleyen genleri ilk kez keşfettiğini ve klonladığını, pirinçte hibrit kısırlık sorununu çözmek için önemli gen kaynakları ve uygun çözümler sağladığını bildirdi. Salatalık meyvesindeki acı tada neden olan anahtar genlerin keşfi de CAAS'ın mahsul omik ve genetiğinde yaptığı birçok önemli keşiften biri olarak biliniyor. CAAS'ın, mahsulde haşere kontrolü ve önlenmesinde atılımlar yaparak ulusal gıda güvenliğine katkıda bulunduğu da belirtildi. Başlıca mahsullerde görülen yabancı istilacı organizmalara ve birincil hastalıklar ile böcek zararlılarının sık sık ortaya çıkmasına odaklanan CAAS, teorik araştırma yürüttü ve tüm zincir için önlem ve kontrol amaçlı mühendislik sistemi inşa etti. CAAS, güz tırtılını önlemek için gerçek zamanlı bir izleme ve erken uyarı teknolojik sistemini de kurdu ve ülke genelinde güz tırtılının önlenmesi ve kontrolünü desteklemek için, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından da küresel olarak tavsiye edilen bir dizi kilit önemde teknoloji ve program geliştirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Tarım Alanında Bilim ve Teknolojiyi Geliştirmesi Gıda Güvenliğini Destekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Tarım Alanında Bilim ve Teknolojiyi Geliştirmesi Gıda Güvenliğini Destekliyor - Son Dakika
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