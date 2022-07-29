Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi - Son Dakika
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Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi

29.07.2022 11:41
Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamada, Marksizm'in 21. yüzyılda yeniden canlılık gösterdiğini söyleyerek, tüm Marksist siyasi partilere, teoriyi ulusal koşullara ve zamana daha uygun hale getirme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Perşembe günü yaptığı açıklamada, Marksizm'in 21. yüzyılda yeniden canlılık gösterdiğini söyleyerek, tüm Marksist siyasi partilere, teoriyi ulusal koşullara ve zamana daha uygun hale getirme çağrısı yaptı.

Xi, bu açıklamaları Beijing'de düzenlenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'na yönelik bir tebrik mesajında dile getirdi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi, Marksizm'in açık, gelişen bir teori olduğunu söyledi. Xi, Marksizm'in ancak her ülkenin kendine özgü koşullarına uyarlandığında o ülkelerde kök salabildiğini ve ancak çağa ayak uydurduğunda canlılığını sürdürebildiğini söyledi.

Xi, 21. yüzyılda Marksizm'in, tüm ülkelerdeki Marksist siyasi partilerin gayretli araştırmaları ve uyumlu çabaları sayesinde yeni ufuklar açtığını ve giderek yeniden canlılık gösterdiğini belirtti.

Xi, ÇKP'nin, Marksizm'in temel ilkelerini Çin'in kendine özgü koşulları ve rafine geleneksel Çin kültürüyle bütünleştirdiğini, Marksizm'i Çin bağlamına ve zamanına uyarladığını ve Çin'in kendine özgü nitelikleriyle sosyalizm yolunda şaşmaz bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Yüz yıldır görülmeyen derin değişimlerin dünya çapında hızla geliştiğini ve insanlığın yine tarihte bir dönüm noktasında bulunduğunu belirten Xi, Marksizm'i ulusal koşullara ve zamana daha uygun hale getirmenin ve insanlığın önündeki yolu gerçeğin ışığıyla aydınlatmanın Marksist siyasi partilerin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Xi, ÇKP'nin diğer ülkelerdeki Marksist siyasi partilerle fikir alışverişini ve diyaloğu güçlendirmeye, kendi ulusal koşullarını ve zamanın trendini göz önünde bulundurmaya ve Marksizm'i zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu, böylece Marksizm'in insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturma sürecinde hakikatin daha büyük gücünü göstermesini istediğini söyledi.

Forum, ÇKP Merkez Komitesi'nin Uluslararası Departmanı tarafından düzenlendi. Foruma sanal olarak 70'ten fazla ülkeden 100'ün üzerinde Marksist, sol siyasi parti ve siyasi örgütten 300'den fazla temsilci katıldı.

Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi birinci sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gennady Zyuganov da foruma tebriklerini gönderdi.

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Kaynak: Xinhua

Hizb-i İslami Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Marksizm'in 21. Yüzyılda Yeni Bir Canlılık Kazandığını Söyledi - Son Dakika
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