Çin'in Kuzeydoğusunda İnşa Edilen Enerji Depolama Tesisi Maksimum Talebi Karşılayacak - Son Dakika
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Çin'in Kuzeydoğusunda İnşa Edilen Enerji Depolama Tesisi Maksimum Talebi Karşılayacak

30.09.2022 13:44
Çin'in Kuzeydoğusunda İnşa Edilen Enerji Depolama Tesisi Maksimum Talebi Karşılayacak

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde, yaklaşık 200.000 kişinin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip bir enerji depolama tesisi inşa edildi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde, yaklaşık 200.000 kişinin bir günlük elektrik ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip bir enerji depolama tesisi inşa edildi. Çin Bilimler Akademisi'nden (CAS) Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Dalian Akışlı Batarya Enerji Depolama Pik Azaltma Güç İstasyonu'nun ilk fazı elektrik şebekesine bağlandı ve Ekim ayında faaliyete geçirilmesi bekleniyor. CAS'a göre, tesisin 400.000 kilovatsaat depolama kapasitesi bulunuyor ve bu kapasite gelecekte yapılacak bir ilaveden sonra iki katına çıkarak 800.000 kilovatsaat olacak. Proje, CAS'a bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü (DICP) tarafından geliştirilen güvenli, güvenilir, dayanıklı, geri dönüştürülebilir ve çevre dostu vanadyum akışlı batarya enerji depolama teknolojisine dayanıyor. İstasyon bir güç deposu gibi çalışıyor. Elektrik kanallarında bataryalar yenilenebilir enerji kaynakları ile şarj edilecek ve azami yük saatlerinde içlerindeki kimyasal enerji kullanım için elektriğe dönüşebilecek. DICP Müdür Yardımcısı Li Xianfeng, "Rüzgar ve güneş enerjisi dahil olmak üzere temiz enerjinin değişken ve aralıklı üretimi göz önüne alındığında, bu proje temiz enerji kullanımını artırabilir ve şebeke istikrarını sağlayabilir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dalian, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kuzeydoğusunda İnşa Edilen Enerji Depolama Tesisi Maksimum Talebi Karşılayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Kuzeydoğusunda İnşa Edilen Enerji Depolama Tesisi Maksimum Talebi Karşılayacak - Son Dakika
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