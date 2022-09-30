Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı

30.09.2022 16:44
Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) açıklamasına göre Çin'in uzay istasyonunun laboratuvar modülü Wentian, yörünge içi aktarımını Cuma günü öğlen 12.44'te başarıyla tamamladı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) açıklamasına göre Çin'in uzay istasyonunun laboratuvar modülü Wentian, yörünge içi aktarımını Cuma günü öğlen 12.44'te başarıyla tamamladı. CMSA, Çin'in transfer olanaklarını kullanarak büyük ölçekli bir uzay aracı kabininin yörünge içi aktarımını ilk kez tamamladığını söyledi. Aktarım sırasında, Wentian laboratuvar modülü ilk olarak durum konfigürasyonunu tamamladı ve uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'den ayrıldı. Ardından Wentian yer değiştirdi ve sonrasında uzay istasyonunun düğüm kabininin yan kapısına kenetlendi. Ajans, yaklaşık bir saat süren operasyonun uzaydaki astronotlarla Dünya'daki profesyoneller arasındaki işbirliğinin sonucunda gerçekleştiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Uzay İstasyonuna Ait Laboratuvar Modülünün Aktarımı Tamamlandı - Son Dakika
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