BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Geleneksel Çin kültürünü kucaklayan Amerikalı bir genç olan JongMay Urbonya, geleneksel Çin kıyafetleriyle Çin'in başkenti Beijing'deki Beihai Park'ta kitap okuyor, 19 Eylül 2022.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika
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