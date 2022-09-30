Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç - Son Dakika
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Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç

30.09.2022 16:04
Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Geleneksel Çin kültürünü kucaklayan Amerikalı bir genç olan JongMay Urbonya, geleneksel Çin kıyafetleriyle Çin'in başkenti Beijing'deki Beihai Park'ta kitap okuyor, 19 Eylül 2022.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Geleneksel Çin kültürünü kucaklayan Amerikalı bir genç olan JongMay Urbonya, geleneksel Çin kıyafetleriyle Çin'in başkenti Beijing'deki Beihai Park'ta kitap okuyor, 19 Eylül 2022.

Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç

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Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni Çin'in Başkenti Beijing'de Şehitler Günü Töreni
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleneksel Çin Kültürünü Kucaklayan Amerikalı Bir Genç - Son Dakika

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