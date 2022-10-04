Xi, Jeoloji Çalışanlarını Maden Aramalarında Daha Fazla Rol Oynamaya Teşvik Etti - Son Dakika
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Xi, Jeoloji Çalışanlarını Maden Aramalarında Daha Fazla Rol Oynamaya Teşvik Etti

04.10.2022 21:02
Xi, Jeoloji Çalışanlarını Maden Aramalarında Daha Fazla Rol Oynamaya Teşvik Etti

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletindeki bir jeoloji işçileri ekibini iyi gelenekleri sürdürmeye ve maden kaynaklarının keşfinde daha büyük bir rol oynamaya teşvik etti.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletindeki bir jeoloji işçileri ekibini iyi gelenekleri sürdürmeye ve maden kaynaklarının keşfinde daha büyük bir rol oynamaya teşvik etti. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, bu açıklamaları Pazar günü Shandong Eyalet Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Bürosu'na bağlı bir jeoloji çalışma ekibinin mektubuna cevaben yaptı. Xi, mektubunda, büronun altıncı jeolojik çalışma ekibinin kurulmasından bu yana nesiller boyu ekip üyelerinin zorlu çabalar sarf ettiğini ve zorlukların üstesinden gelerek maden kaynaklarının araştırılmasında verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Maden kaynaklarının ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki önemli rolüne dikkat çeken Xi, maden kaynaklarının araştırılmasının ülke ekonomisi, halkın geçimi ve ulusal güvenliği üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ifade etti. Xi, ülkenin enerji ve kaynak güvenliğini korumaya ve her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etmeye yeni katkılar sağlamak için, yeşil kalkınma vizyonuna göre hareket etme, maden kaynakları arama çabalarını hızlandırma ve bilimsel atılımlar yapma çağrısında bulundu. 1958 yılında kurulan jeolojik çalışma ekibi, 2.810 tondan fazla altını araştırdı ve buldu. Kısa süre önce, tüm ekip Xi'ye bir mektup yazarak çalışmalarının sonuçları ve kendilerini jeolojik çalışmalara adama ile ülkenin enerji ve kaynak güvenliğini sağlamasına yönelik güçlerini katma kararlılığı hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Shandong, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Jeoloji Çalışanlarını Maden Aramalarında Daha Fazla Rol Oynamaya Teşvik Etti - Son Dakika

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