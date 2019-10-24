Son Dakika Haberleri: "Beklentileri karşılayan faiz indirimi piyasaları canlandıracak"
Son Dakika Ekonomi 'Beklentileri karşılayan faiz indirimi piyasaları canlandıracak'

"Beklentileri karşılayan faiz indirimi piyasaları canlandıracak"

25 dakika önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Merkez Bankası'nın, kimilerine göre piyasaların beklentisinin üzerine çıkarak 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin, ekonomideki pozitif görünümün devam etmesi ve piyasaların yeni bir motivasyonla daha da canlanmasına...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Merkez Bankası'nın, kimilerine göre piyasaların beklentisinin üzerine çıkarak 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin, ekonomideki pozitif görünümün devam etmesi ve piyasaların yeni bir motivasyonla daha da canlanmasına önemli katkıları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Olpak yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, düşme eğilimi gösteren enflasyon beklentileriyle doğru orantılı olarak politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesi piyasalar açısından son derece olumlu bir adım olduğunu vurgulayarak, geçen temmuz ve eylül aylarındaki faiz indirimlerinin ardından, bugün alınan üçüncü faiz indirimi kararı ile politika faiz oranı yüzde 24'ten yüzde 14'e düşmüş olduğuna dikkati çekti.

Tüm bankaların da, faiz indirimi konusunda hızla benzer adımları atmalarını beklediklerini belirten Olpak şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının, kimilerine göre piyasaların beklentisinin üzerine çıkarak 250 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesinin, ekonomideki pozitif görünümün devam etmesi ve piyasaların yeni bir motivasyonla daha da canlanmasına önemli katkıları olacaktır. Dolayısıyla iş dünyası temsilcileri olarak bu yaklaşımın, ülke ekonomisinin kalkınması açısından doğru bir bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Özel sektörün, sanayicilerin ve vatandaşın üzerindeki faiz yükünün hafiflemesi için atılacak adımların, eş zamanlı şekilde yatırımları da canlandıracağına inanıyoruz.

Bu bağlamda, bugün iş dünyası ve ekonomimiz açısından bir güzel haber daha aldık. Dünya Bankası'nın hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, Türkiye'nin 10 basamaklık bir sıçrama ile 43. sıradan 33. sıraya yükseldiğini görüyoruz. Bunun yanında İsviçre, Hollanda, Portekiz ve İtalya gibi ekonomileri geride bırakmamız da oldukça önemli bir gelişme. Bu da yatırımlar açısından pozitif tabloyu destekleyen ve yurt dışından ülkemize gelecek doğrudan yatırımların önünü açan sevindirici bir ilerleme.

Öte yandan son dönemde Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan mutabakatlar sonrası, dövizde de pozitif bir görünüm olduğunu gözlemliyoruz. Ümit ediyoruz ki; tüm bu olumlu gelişmeler, yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen yüzde 12'lik enflasyon oranına da katkı sunacak."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Merkez Bankası, Nail Olpak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Beklentileri karşılayan faiz indirimi piyasaları canlandıracak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]