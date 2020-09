Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "Cumhurbaşkanlığı seçimi, belirlenecek anayasaya göre olacak" - Son Dakika

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa taslağının Belarus Halk Meclisinde tartışıldıktan sonra referanduma götürüleceğini ve kabulünden sonra cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını söyledi.

Lukaşenko, ülkedeki siyasi aktivistlerle yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrasında yaşanan olayların analiz edilmesi durumunda sadece Belarus'un rakiplerinin değil, saldırgan ülkelerin de gerçek niyetleri ve taktiklerinin ortaya çıktığına dikkati çekti.

Yaşanan olayların son 10 yılda hazırlandığını savunan Lukaşenko, "Tüm maskeleri indirmek için Belarus'taki oyuncuları açıkça isimlendirelim. Küresel merkezler düzeyinde öncelikle ABD. Somut olarak onların demokrasiyi sözde destekleme fon ağları. Avrupa kıtasında Amerika'nın aktif uyduları faaliyet gösteriyor. Polonya, Litvanya, Çekya ve maalesef bizim Ukrayna." dedi.

Belarus'ta protestoları düzenleyenlerin dünyada hükümet karşıtı hareketleri etkileyen çalışmalara sahip Gene Sharp isimli siyaset bilimcinin kitabından ders aldıklarını ileri süren Lukaşenko, bu yolla ülkeyi yok etmeye yönelik hazırlanan senaryoya izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade etti.

Halk Meclisi toplantısına hazırlık

Bu yıl sonunda ya da yeni yılın başında Belarus Halk Meclisinin toplanacağını anımsatan Lukaşenko, "Halk Meclisinde anayasa değişikliklerini içeren plan yapmalıyız. Bu toplantıya kadar nerede olduğumuzu görmek için siyasi partiler konusunda ve diğer konularda çalışacağız. Bu nedenle Belarus Halk Meclisine hazırlık önümüzdeki günlerin en önemli siyasi vazifesidir." dedi.

Lukaşenko, "Ulusal diyalog" konusunda çalışmalara başlanması için talimat verdiğini dile getirerek, her bölge ve her şehirden toplumun her kesiminden temsilcilerin bu meclise delege olarak katılması için gereken çalışmanın yapılacağını ifade etti.

Ülkede sosyal ve siyasi hayata yeni bir ivme kazandırmanın zamanı geldiğini kaydeden Lukaşenko, "Ülkemizin gelecekte nasıl görünmesi gerektiği ve devlet yapısı konusunda ortak bir vizyon oluşturmak önemlidir. Anayasa budur. Seçimleri yaptık ve sonucu aldık. Nokta. Toplum yeterince rahatsız edildi. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenecek anayasaya göre olacak." diye konuştu.

Yeni yazılacak anayasanın, iktidar dengesi, güçler dağılımı ve denetimi içermesi gerektiğine dikkati çeken Lukaşenko, tüm bu yeniliklerin Halk Meclisinde tartışılması gerektiğini söyledi.

Lukaşenko, "Yeni anayasa taslağı üzerinde çalışılıyor. Bunun kolay bir iş olduğunu düşünmeyin. Bu taslak tüm yönetim organlarınca tartışmaya sunulacak. Tartışma süreci sona erdiğinde yeni anayasa taslağının son hali referanduma götürülecek." diye konuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular, yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.