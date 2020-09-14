- Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü- Rusya'dan Belarus'a 1 buçuk... - Son Dakika

- Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü- Rusya'dan Belarus'a 1 buçuk...

- Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Rusya'dan Belarus'a 1 buçuk milyar dolarlık kredi Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

- Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Rusya'dan Belarus'a 1 buçuk milyar dolarlık kredi

SOÇİ - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, "Bu zor zamanında Belarus'a 1 buçuk milyar dolarlık kredi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından başlayan siyasi gerilim sürüyor. Batılı ülkeler muhalifleri, Rusya ise Belarus'un mevcut Devlet Başkanı Lukaşenko'yu desteklemeye devam ediyor. Protestoların devam ettiği Belarus'ta çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentine geldi. Lukaşenko'yu diplomatların yanı sıra Krasnodar Bölge Başkanı Veniamin Kondratyev karşıladı. Lukaşenko, Rusya'da dün yapılan ara seçimlerde tekrar bölge başkanı seçilen Kondratyev'i seçim zaferi nedeniyle tebrik ederken, oldukça keyifli olduğu görüldü. Söz konusu ziyaret, seçimlerden sonra Lukaşenko'nun ilk yurt dışı gezisi olma özelliğini de taşıyor.

Rusya, Belarus'a 1 buçuk milyar dolarlık krediyi onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında mutabakata varılan konular ile ilgili bilgi vererek, "Rusya'nın bu zor zamanında Belarus'a 1 buçuk milyar dolarlık kredi vermesi konusunda anlaşmaya vardık. Şimdilik Maliye Bakanlarımız tarafından çalışmalar devam ediyor" dedi. Putin, Belarus ile Rusya arasında görüşmeleri devam eden Birlik Devlet Anlaşması konusunda da ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Covid-19 aşısı ilk olarak Belarus'a gönderilecek

Rus bilim adamlarının geliştirdiği "Sputnik-V" adlı Covid-19 aşısı ile ilgili daha önce Rus ve Belarus hükümetleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini hatırlatan Putin, "Başbakanlarımız ve Sağlık Bakanlarımızın daha önce yaptığı görüşmeler neticesinde Sputnik-V aşısı ilk olarak Belarus'a gönderiliyor ve ülkede aşının denemelerine başlandı" diye konuştu. Putin, Belarus ile bu konuda da iş birliğine devam edileceğini söyleyerek, aşı geliştirme çalışmalarında iki ülkenin birlikte çalışmalar yürüteceğini belirtti.

Rus askeri Belarus'ta kalmayacak

Putin, Belarus'u Rusya'nın en önemli müttefiki olarak gördüğünü söyleyerek, ülkede yaşanan siyasi olaylar ve sokak çatışmaları ile ilgili Belarus halkını dikkatli olmaya çağırdı. Putin, Belarus'a yabancı müdahalelerin olduğunu savunarak, "Ortadaki durumu anlamak ve uzlaşı için sakince diyalog kurmak gerekir. Belaruslular bunu dışarıdan yönlendirme ve baskı olmaksızın yapmalı" dedi.

Belarus'ta devam eden Slav Kardeşliği-2020 askeri tatbikatı sonrasında Rus askerlerinin Belarus'ta kalıcı olup olmayacağı sorusu üzerine ise Putin, "Ortak tatbikat sonrasında Rus askeri geri dönecek" dedi. Putin, ayrıca Belarus ile yapılan ticaret hacminin geliştirilmesi için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

"Putin bu süreçte çok medeni davrandı"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Putin'in seçim sonrası kendisine verdiği desteği hatırlatarak, "Her şeyden önce size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu teşekkür çok doğal. Çünkü bu süreçte çok medeni ve insanca yaklaşım gösterdiniz. Bu yüzden şahsınıza ve Rus halkına teşekkür ediyorum. Ayrıca Belarus'un Birlik Devleti sınırlarında olduğunu gösterdiğiniz için ve burada kimsenin silahlanmasına izin vermediğiniz için size teşekkür ederim. Bunun için çok memnunum ve size minnettarım" dedi.

Lukaşenko ülkesindeki durumu müttefiklerine anlatacak

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinde yaşanan siyasi gerilim ve sokak çatışmalarıyla ilgili lobi çalışmalarına başlayacağını ima ederek, bu konuda Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu bilgilendireceğini söyledi. Lukaşenko, "Bu yaşananlar sadece Rusya ve Belarus için bir ders niteliği taşımıyor. Aynı zamanda Sovyetler Birliği sonrasında kurulan devletler için de önemli. Bunun için KGAÖ, AEB ve BDT'nin yapacağı ilk toplantılarda durumla ilgili bilgilendirme yapacağım" dedi.

Mitinglerde kısmi özgürlük açıklaması

Muhalefetin kırmızı çizgiyi sürekli geçtiğini söyleyen Lukaşenko, gösterilerle ilgili de şunları kaydetti:

"Cumartesi ve pazar günleri mitinglerin gerçekleşmesi için Minsk'te bazı noktaları serbest bırakacağız. İsteyenler bu kısımlarda toplanabilir veya buradan geçebilir. Her zaman söylediğim gibi asıl mesele çizgiyi aşmamak."

- Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü- Rusya'dan Belarus'a 1 buçuk...

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü- Rusya'dan Belarus'a 1 buçuk... - Son Dakika

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