Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS

31.03.2022 09:47

Son dakika habere göre İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken Belarus'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen PKK'lı terörist Hicri Mamaş, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 1'i ağırlaştırılmış, 3 kez müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken Belarus'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen PKK'lı terörist Hicri Mamaş, Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 1'i ağırlaştırılmış, 3 kez müebbet ve 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist 'Bedran Cudi' kod adlı Hicri Mamaş, Belarus'ta yakalanıp, 10 Temmuz 2020'de Türkiye'ye iade edildi. Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında aktif faaliyet gösteren, 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şırnak'taki hendek-barikat olaylarında teröristlere uzun namlulu silah ve mühimmat dağıtımı yaparak, güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği belirlenen terörist Mamaş, tutuklanıp, Tekirdağ Cezaevi'ne konuldu. Terörist Mamaş hakkında Şırnak 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hicri Mamaş, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Mamaş, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mütalaasını veren savcı, terörist Mamaş'ın 'Devletin birlik ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma, kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan keşifler, dosya kapsamı ve mevcut delilleri göz önünde bulundurarak terörist Hicri Mamaş'a 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan da 13 yıl hapis cezası verdi.

Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS
Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS
Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BELARUS'TA YAKALANIP, TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN PKK'LI TERÖRİSTE 3 KEZ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS - Son Dakika
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