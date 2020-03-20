Belarus'tan tehlikeli karar! Lig devam ediyor... - Son Dakika
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Belarus'tan tehlikeli karar! Lig devam ediyor...

6 saat önce

Efkan Bucak / Spor Arena | Belarus'ta Süper Lig dün başlarken, Futbol Federasyonu (ABFF) Basın Sözcüsü Alexander Aleinik, şu an için programa göre devam ettiklerini söyledi.

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Efkan Bucak/ Spor Arena | Belarus'ta Süper Lig dün başlarken, Futbol Federasyonu (ABFF) Basın Sözcüsü Alexander Aleinik, şu an için programa göre devam ettiklerini söyledi.


Aleinik, "UEFA başkanlarının katıldığı toplantı sonrası federasyonumuz Belarus'ta liglerin planlandığı gibi başlaması kararı aldı. Ülkemizde teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası mevcut. Durumu takip edip yetkililerden bilgi alıyoruz. Mevcut durumda maçlara seyirci de alıyoruz. Birçok ligin ertelendiğinin farkındayız ancak bizde lig ilkbahar-sonhabar sisteminde oynandığı için yeni başladı. Şu an planlarımızda bir değişiklik yok" dedi.


"Her şey kontrol altında"


Shakhtyor Teknik Direktörü Sergei Tashuev, Rus Sportsdaily sitesine yaptığı açıklamada "Ülkede hastalık nedeniyle herhangi bir panik yok. Her şey kontrol altında. Elbette milli takımın maçları ertelendi ancak lig maçları devam ediyor. Bu da Belarusluların bu salgından korkmadığını gösteriyor. Maçları zaten maksimum 3-5 bin kişi izliyor. Virüsün ülkedeki yayılma hızı göz önüne alındığında, liglerin başlamasında bir sakınca görmediler" diye konuştu.


Dün oynanan maçlarda Torpedo deplasmanda Shakhtyor'u 1-0 yenerken Energetyk sahasında BATE Borisov'u 3-1'le geçti.


Avrupa dışında ise devam eden tek profesyonel lig Avustralya A-Ligi


Yaklaşık 700 koronavirüs vakasının olduğu ülkede Belarus'un aksine maçlara seyirci alınmıyor. Bu arada A-Ligi'nde Avustralya dışında Yeni Zelanda'dan da bir takım (Wellington Phoenix) yer alıyor. Bu kulüp sezon bitene kadar, yani 6 hafta daha Avustralya'da kalacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:27 

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