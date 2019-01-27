Belçika'da 70 Bin Kişi İklim İçin Yürüdü
30 dakika önce
- Belçika'da 70 bin kişi iklim için yürüdüBRÜKSEL - Belçika'da yaklaşık 70 bin kişi, siyasetçilerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politika yürütmesi için protesto etti.
- Belçika
'da 70 bin kişi iklim için yürüdü
BRÜKSEL - Belçika'da yaklaşık 70 bin kişi, siyasetçilerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkili politika yürütmesi için protesto etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel
'de on binlerce kişi iklim için yürüdü. Yağmu yağışına rağmen sesini duyurmaya çalışan insanlar, siyasetçilerin iklim değişikliğiyle mücadele için daha etkili politika izlemelerini talep etti. Protestolarda, 7'den 70'e geniş bir yaş grubunun katılması dikkat çekti. Protestolara işçi sendika temsilcilerinin yanı sıra Sp.a (Sosyalist), Groen! (Yeşiller) Partisi ve PVDA (İşçi
) Parti temsilcileri de katıldı.
Brüksel polisi gösterilere yaklaşık 70 bin kişinin katıldığını ve 16 göstericinin gözaltına alındığını açıkladı. Eylem son durağı olan Avrupa Birliği
binası önünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:12 Kaynak: İHA
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