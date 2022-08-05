Vendru, "Ancak bu kez bulunanda hala bir başlık bulunuyordu ve patlama tehlikesi vardı." dedi.

Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belçika'da festival alanında savaştan kalma patlamamış bomba bulundu - Son Dakika

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