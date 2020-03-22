Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk'

Genk şehrinin eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi. Genk ve yakınındaki Hasselt şehri hastanelerinde yatan COVID-19 hastalarının neredeyse yarısının Türk olduğunu söyleyen Çağlar, yetkililerin ikazlarının dinlenmesi konusunda uyarı yaptı.



Ali Çağlar, Facebook'ta paylaştığı videoda Belçika'da koronavirüsün hızla yayıldığını vurgularken, Genk ve Hasselt hastanelerinde yatan hastaların yarısının Türkiye kökenli olduğunu ve alınan önlemlere uyulması gerektiğini söyledi Açıklaması