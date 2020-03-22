Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk' - Son Dakika Dünya

Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk'

7 saat önce

Genk eski Belediye Başkan Yardıcısı Ali Çağlar Belçika'daki Türk vatandaşlarına seslendi: Hastanelerde yatan koronavirüs vakalarının yarısı Türk. Lütfen önlemlere dikkat edelim

Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk', System.String[]

Genk şehrinin eski Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağlar, sosyal medyadan yayınladığı bir video ile Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi. Genk ve yakınındaki Hasselt şehri hastanelerinde yatan COVID-19 hastalarının neredeyse yarısının Türk olduğunu söyleyen Çağlar, yetkililerin ikazlarının dinlenmesi konusunda uyarı yaptı.


Ali Çağlar, Facebook'ta paylaştığı videoda Belçika'da koronavirüsün hızla yayıldığını vurgularken, Genk ve Hasselt hastanelerinde yatan hastaların yarısının Türkiye kökenli olduğunu ve alınan önlemlere uyulması gerektiğini söyledi Açıklaması

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Ali Çağlar, Belçika, Genk, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:30 

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ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da eski yerel yönetici Ali Çağlar: 'Hastanede yatan COVİD-19 hastalarının yarısı Türk' - Son Dakika
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