Belçika'da genel ve bölgesel seçimler

Belçika'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen genel ve bölgesel seçimlerde, Flaman bölgesinde ırkçı Flaman Menfaati (VB) oy oranını bir önceki seçime göre üçe katlarken, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde Yeşiller'in (Groen) oylarında artış gözlendi.

Belçika'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle eş zamanlı gerçekleştirilen genel ve bölgesel seçimlerde, Flaman bölgesinde ırkçı Flaman Menfaati (VB) oy oranını bir önceki seçime göre üçe katlarken, Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde Yeşiller'in (Groen) oylarında artış gözlendi.

Federal devlet yapasına sahip Belçika'da nüfusun yüzde 60'ını barındıran Flaman bölgesinde, Yeni Flaman İttifakı (N-VA) yüzde 24,8 ile seçimi birinci tamamladı. N-VA'nın oylarında önceki seçime göre yüzde 7,1'lik düşüş yaşanırken, Federal Meclisteki koltuk sayısı da 34'ten 25'e düştü.

Flaman bölgesinde, ırkçı VB, 18,5 puanla oy oranını bir önceki seçime göre üç kat artırdı.

VB'yi, yüzde 15,4 ile Hristiyan Demokratlar (CD&V), yüzde 13,1 ile Liberaller (Open VLD), yüzde 10,1 ile Sosyalistler (SP.A) ve yüzde 10,1 ile Yeşiller (Groen) takip etti.

Valon ve Brüksel Başkent Bölgesi

Belçika'nın Valon bölgesinde eski Başbakan Elio Di Rupo liderliğindeki Valon Sosyalistler (PS), önceki seçime göre 4,7 puan oy kaybetse de yüzde 26,2 ile birinci parti oldu.

PS'yi yüzde 21,4 ile mevcut Başbakan Charles Michel'in partisi Liberaller (MR) takip etti. MR da önceki seçime göre 5,3 puan oy kaybı yaşadı.

Valon bölgesinde Liberalleri yüzde 14,5 ile Yeşiller (Ecolo), yüzde 13,7'yle İşçi Partisi (PTB) ve yüzde 11'le Hristiyan Demokratlar (CDH) ve yüzde 4,1 ile Demokrat, Federalist, Bağımsızlar (DéFI) takip etti.

Çift dilli Brüksel Başkent Bölgesi'nde ise liderliği yüzde 22 ile PS göğüslerken, Yeşiller oylarını büyük ölçüde artırarak, yüzde 19,1 oy elde etti.

Federal Parlamentoda koltuk dağılımı değişti

150 koltuklu Belçika Federal Parlamentosunda N-VA 8 koltuk kaybederek 25'e geriledi ve koalisyon müzakerelerinde eli zayıfladı.

N-VA'yı 20 koltukla Valon Sosyalistler, 18 koltukla Flaman Menfaati, 14 koltukla Liberaller, 13 koltukla Yeşiller (Ecolo), 12'şer koltuk ile Hristiyan Demokratlar, Flaman Liberaller ve İşçi Partisi, 9 koltukla Flaman Sosyalistler, 8 koltukla Yeşiller (Groen), 5 koltukla Valon Hristiyan Demokratlar ve 2 koltukla DeFI takip etti.

Siyasi kriz kapıda

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından ülkeyi zorlu bir koalisyon pazarlığı bekliyor. Federal düzeyde birinci parti olan sağcı ve ayrılıkçı N-VA'nın denklem dışında tutulamayacağı bir pazarlığın siyasi krize yol açmasından endişe ediliyor.

Bağımsızlık yanlısı N-VA, 2010 yılındaki genel seçimlerden birinci parti çıkmasına rağmen koalisyon pazarlıklarına girmek istemeyince ağır bir siyasi kriz yaşanmış ve ülke 541 gün hükümetsiz kalmıştı.



Flamanca ve Fransızcaya ilaveten 80 bin kişilik otonom Alman toplumu nedeniyle Almancanın da resmi dil olduğu Belçika'da, bölgeler arasında yaşanan dil ve gelir paylaşımı eksenli anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor. Belçika'da hükümetsiz kalma süresi 2007 yılında 194 gün, 1988 seçimlerinin ardından 148 gün, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün ve 1992 seçimlerinde 102 gün olmuştu.

N-VA yine aynı şekilde 2014 seçimlerinde yüzde 32 oyla birinci parti çıkmış ancak daha sonra koalisyon ortağı olduğu federal hükümetten çekilerek siyasi krize yol açmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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