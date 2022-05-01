Belçika'da işçiler 1 Mayıs'ta hayat pahalılığına dikkat çekti - Son Dakika
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Belçika'da işçiler 1 Mayıs'ta hayat pahalılığına dikkat çekti

01.05.2022 20:49
Belçika'da işçiler 1 Mayıs'ta hayat pahalılığına dikkat çekti

Belçika'da işçi sendikalarının düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe vurgu yapıldı.

Belçika'da işçi sendikalarının düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gösterilerinde hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe vurgu yapıldı.

Başkent Brüksel'de düzenlenen gösteri ve yürüyüşler büyük ölçüde olaysız geçti. Küçük bir grup, 1 Mayıs yürüyüşü sırasında bazı araçlar, mağaza vitrinleri ve otobüs duraklarına grafitiler çizerek zarar verdi. Bazı araçların ise camları kırıldı.

1 Mayıs gösterilerinde ise hayat pahalılığındaki artış, buna karşın alım gücünün düşmesi ön plana çıktı.

Sosyalist Parti Başkanı Paul Magnette, Charleroi kentinde düzenlenen gösteride yaptığı konuşmada, hükümetin 1996'da çıkarılan ücretler ve maaş zamlarıyla ilgili yasayı yeniden gözden geçirmesini istedi.

Magnette ayrıca geliri belirli düzeyin üzerinde bulunan kişiler ve kuruluşlar için "zenginlere yönelik vergi" çıkarılması talebinde bulundu.

Belçika'daki sendikaların çatı kuruluşlarından olan Genel İşçi Federasyonunun Namur kentindeki gösterisinde ön plana çıkan konu alım gücü oldu.

Federasyon Başkanı Thierry Bodson, sendikaların 20 Haziran'da düzenlemeye hazırlandığı gösteri öncesinde Belçikalı çalışanların alım gücünün artırılması için hükümet üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Bodson, "İşçilerin bize sürekli bahsettiği konu alım gücünün düşmesi ve ayın sonunu artık daha zor getirmeleri. Giderek eriyen alım gücü yıllardır ciddi bir sorun. Ancak özellikle en fazla düşük gelirlilerin zorlandığı iki yıl süren sağlık krizinin ardından bugün artık kazan tüm sektörlerde kaynıyor." dedi.

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Belçika, 1 Mayıs, Brüksel, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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