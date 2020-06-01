Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 58 bini aştı - Son Dakika

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 136 artarak 58 bin 517'ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 25 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 32 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 163'e düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 136 artarak 58 bin 517'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 19 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 486'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanı'ndan özür

Belçika'da hafta sonunda vatandaşların Almanya, Fransa, Lüksemburg ile Hollanda'ya aile ziyareti ve alışveriş için gidebileceğinin duyurulmasının ardından karışıklık yaşandı.

Fransa-Belçika sınırında yaşanan sıkıntı nedeniyle, Fransız yetkililer henüz sınırların açılmadığını duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, yaşananlardan dolayı özür diledi. Goffin, Fransa'yla da görüşmelerin yapıldığını ancak iletişimde sıkıntı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sınav dönemi başlıyor

Diğer taraftan, tecrit politikalarının gevşetilmiş bir şekilde sürdüğü Belçika'da, üniversitelerde sınav dönemi başlatıldı.

Üniversiteler dönem sonu sınavlarını hafta boyunca katı tedbirler altında yürütüceğini duyurdu.

Belçika'da normalleşme süreci

Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına 18 Mayıs'ta geçildi. Okullar, sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

Müzeler ve hayvanat bahçeleri de gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.

Kuaförlerin randevuyla müşteri kabul ettiği ülkede, düğün ve cenaze törenleri azami 30 kişinin katılımıyla yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüplerinde en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapılabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın kurallarını belirleyecek. Bir sonraki aşamaya en erken 8 Haziran'da geçilecek.

Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.