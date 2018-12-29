Son Dakika Haberleri: Belçika'dan Getirilen Dişi Aslan 'Selma' Yeni Yuvasında Mutlu

Belçika'dan Getirilen Dişi Aslan 'Selma' Yeni Yuvasında Mutlu

40 dakika önce

Belçika'dan getirilen dişi aslan 'Selma' yeni yuvasında mutluİZMİR - İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan Selma ile 4'e çıktı.

Belçika'dan getirilen dişi aslan 'Selma' yeni yuvasında mutlu

İZMİR - İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan Selma ile 4'e çıktı. Yeni yuvasında keyifle dolaşan Selma, parktaki tek dişi aslan olarak daha şimdiden tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı.
Cesaretli, kararlı ve her daim gösterişli olan aslanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinin gözdesi olmayı sürdürüyor. 138 türde 2 bin 600 hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yeni hayvanlar, bölgedeki çeşitlilikle birlikte ziyaretçi sayısını da artırıyor.
Belçika'dan getirilen 2.5 yaşındaki dişi aslan Selma ile parktaki aslan sayısı da 4'e çıktı. Ailenin erkek üyelerinden 11 yaşındaki Tao, 7 yaşlarındaki Golyat ve Batu'yla adaptasyon aşamasını sürdüren dişi aslan Selma, parka ve arkadaşlarına şimdiden alıştı. Selma, tek başına keyfini sürdüğü parktaki nazlı tavırlarıyla sadece erkek aslanların değil, ziyaretçilerin de ilgi odağı olmayı başardı. Selma'ya çok çabuk alıştıkları söyleyen bakıcılar, kısa süre içinde yeni yavrularla birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısının artmasını ve ailenin büyümesini beklediklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

İzmir, Belçika, Selma, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz Son Dakika! AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında Kavga Çıktı

Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'yi Takımdan Gönderecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:16:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belçika'dan Getirilen Dişi Aslan 'Selma' Yeni Yuvasında Mutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]