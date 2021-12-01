Belçika'nın başkenti Brüksel'de caddeler Noel için ışıklarla süslendi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Hristiyanların en önemli bayramlarından Noel ve yaklaşan yılbaşı öncesi caddeler ışıklarla süslendi.

Brüksel'in ünlü meydanları Saint-Catherine, Schuman, Grande Place ve Bourse, Noel'in önemli simgeleri Noel Baba figürleri, Noel geyikleri ve çam ağaçlarıyla süslendi.

Belçikalılar, Saint-Catherine ve Bourse meydanlarına çıkan her iki cadde üzerinde kurulan Noel pazarlarında alışverişin tadını çıkarırken, pazarlardaki stantlarda Noel ve yeni yıl şarkıları çalındı.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde yapılan etkinlikte stantlarda Noel tatlıları, şekerlemeler, kışlık kıyafetler, takılar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Özellikle kalp ve Noel baba şeklindeki çikolatalar, çocukların ilgisini çekti.