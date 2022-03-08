Belçika'nın Flaman bölgesinde Rus öğrencilere burs verilmeyecek - Son Dakika
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Belçika'nın Flaman bölgesinde Rus öğrencilere burs verilmeyecek

08.03.2022 14:24
Belçika'nın Flaman bölgesinde Rus öğrencilere burs verilmeyecek

Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, Rus öğrencilerin üniversite eğitimi için yaptıkları burs başvurularını kabul etmeme kararı aldı.

Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, Rus öğrencilerin üniversite eğitimi için yaptıkları burs başvurularını kabul etmeme kararı aldı.

Flaman Bölgesi Eğitim Bakanı Ben Weyts, "Mastermind" adlı burs programından Rusya'nın çıkarıldığını bildirdi.

Belçika basınına bilgi veren Weyts, Ukrayna Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet'in talebi üzerine böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Weyts, "Bunu yapmamızın nedeni tüm Rusların bu savaştan sorumlu olduğunu düşünmemiz değil. Bunu yapıyoruz çünkü bu tür tedbirlerin Rusya'da iktidarda olanlara baskı yapmaya yarayacağını düşünüyoruz." dedi.

Flaman hükümetinin kararı nedeniyle bundan böyle eğitim veya araştırma bursu kapsamında mali destek talep edecek Rus vatandaşlarına bu imkan sağlanmayacak.

Ancak daha önce burs alan Rus öğrencilerin veya araştırmacıların bursları kesilmeyecek. Hükümetin kararı sadece yeni başvurular için geçerli olacak.

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Üniversite, Belçika, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'nın Flaman bölgesinde Rus öğrencilere burs verilmeyecek - Son Dakika


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