Son Dakika Haberleri: Belçikalı 3 'Sarı Yelekli' Paris'te Gözaltına Alındı

Belçikalı 3 'Sarı Yelekli' Paris'te Gözaltına Alındı

55 dakika önce

Fransa'da "sarı yelekliler" dün yeniden Paris sokaklarına indi.

Belçikalı 3 'Sarı Yelekli' Paris'te Gözaltına Alındı, System.String[]
Fransa'da "sarı yelekliler" dün yeniden Paris sokaklarına indi. Olaylarda Belçikalı 3 sarı yeleklinin gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa'da dün 'Sarı Yelek' eylemlerinin 18'incisi gerçekleştirildi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği göstericiler, Champs-Elysees Caddesi'ndeki mağazaları yağmaladı. Eylemciler bir gazete bayiini ve bir bankayı ateşe verdi, bankadaki çalışanlar yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, eylemlerde 237 sarı yeleklinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlar arasında 3 Belçikalının da bulunduğunu ifade etti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Fransa, Paris, 3. Sayfa
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