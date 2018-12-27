Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Takva'dan Aa'ya Ziyaret

Belediye Başkan Adayı Takva'dan Aa'ya Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Belediye Başkan Adayı Takva'dan Aa'ya Ziyaret, System.String[]
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Takva ziyaretinde, başkan seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

Kentin öncelikle işsizlik sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Takva, bunu yapabilmek için şimdiden çalışmalara başladıklarını vurguladı.

AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut da kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Takva'ya başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:38 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Necdet Takva, Van, Güncel
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