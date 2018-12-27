Belediye Başkan Adayı Takva'dan Aa'ya Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AK Parti Van
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva
, Anadolu Ajansı
(AA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Takva ziyaretinde, başkan seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.
Kentin öncelikle işsizlik sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Takva, bunu yapabilmek için şimdiden çalışmalara başladıklarını vurguladı.
AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut da kurumun çalışmaları hakkında bilgi vererek, Takva'ya başarı diledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:38 Kaynak: AA
Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı
Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı
Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı