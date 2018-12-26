Son Dakika Haberleri: Belediye Başkan Adayı Takva'dan Vali Vekili Aslan'a Ziyaret

Belediye Başkan Adayı Takva'dan Vali Vekili Aslan'a Ziyaret

56 dakika önce

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Vali Vekili Sinan Aslan'ı ziyaret etti.

Belediye Başkan Adayı Takva'dan Vali Vekili Aslan'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Vali Vekili Sinan Aslan'ı ziyaret etti.

Takva, kentteki ziyaretleri kapsamında Vali Vekili Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kentle ilgili değerlendirmelerde bulunan Takva, "Eski Valimiz Murat Zorluoğlu'nun Van'a önemli katkıları oldu. Kentte hayata geçirdiği çalışmaları hep destekledik. Bu noktada kurum ve kuruluşlarla da diyalog içinde olması bizim de süreçte yer almamızı sağladı. Amacımız sizlerle ve yeni süreçte tüm dinamiklerle bu yükselişi devam ettirmektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kenti yönetmek için aday gösterildiğini anlatan Takva, şöyle devam etti:

"Kazanmamız halinde bu kentin geleceği noktasında yapmak istediğimiz önemli çalışmalar var. Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi gibi önemli kurumlarla yapacak önemli işlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada bizim ufkumuz geniş. Kentin geleceğini yeniden şekillendirme noktasında çok iddialı çalışmaları yapacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu kenti biliyoruz. Kazanmamız halinde başta halihazırdaki projelerin tamamlanması ve kentin diğer önemli beklentilerinin karşılanması konusunda tüm çalışmalarımız hazır."

Vali Vekili Aslan da Takva'ya çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:16 Kaynak: AA

Murat Zorluoğlu, Necdet Takva, Van, Güncel
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