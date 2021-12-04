Belediye başkan yardımcılarından Maden-İş Sendikası'na ziyaret - Son Dakika

Belediye başkan yardımcılarından Maden-İş Sendikası'na ziyaret

Nallıhan Belediyesi başkan yardımcıları Serhat Selvi ve Cengizhan Akdemir, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanlığına ziyarette bulundu.

Nallıhan Belediyesi başkan yardımcıları Serhat Selvi ve Cengizhan Akdemir, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanlığına ziyarette bulundu. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Şube Başkanı Talih Kocabıyık'ı ziyaret eden Selvi ve Akdemir, madencilerin gününü kutladı. Kocabıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, madenciler adına konuklarına teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Selvi de madenciliğin dünyada en zor iş kollarından olduğunu belirterek, zor şartlarda ekmeklerini kazanan madencilere kazasız mesailer diledi.

Son Dakika

Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı

Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı

Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!

Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu

İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!