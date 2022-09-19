BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINI SEVGİLİSİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİSIYLA VURMUŞ - Son Dakika
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BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINI SEVGİLİSİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİSIYLA VURMUŞ

19.09.2022 18:31

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ı tabancayla vuran berber Recep Teke'nin (41) ifadesi ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ı tabancayla vuran berber Recep Teke'nin (41) ifadesi ortaya çıktı. Teke'nin polisteki ifadesinde evli olan sevgilisi D.A. (35) ile ilişkisi olduğunu öğrendiği için başkan yardımcısı Aydın'ı vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 15 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Elmalı ilçe merkezindeki Turan ve İsmail Balaban Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kasklı ve siyah montlu kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Hasan Aydın, Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olan Hasan Aydın'ı silahla vuran kişinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin ilçede berberlik yapan Recep Teke olduğunu belirledi. Ekipler, Teke'yi gözaltına aldı. Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep Teke, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

SEVGİLİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Recep Teke ifadesinde daha önce belediyede temizlik işçisi kadrosundan ofis elemanı olarak çalışan ve bir süre önce Milli Emlak Müdürlüğü'ne geçen evli ve iki çocuk annesi D.A. ile 4 yıldır ilişki yaşadığını ileri sürdü. Teke, saldırıyı da Hasan Aydın'ın D.A. ile ilişki yaşadığı için yaptığını iddia etti. Polisteki ifadesinde evli D.A ile 2018 yılında tanıştığını söyleyen Teke, Benim berber dükkanım var. D.A. ise yan taraftaki eczanede çalışmaya başlamıştı. Tanıştığımızda ben de o da evliydi. Tanıştıktan kısa süre sonra gönül ilişkimiz ve cinsel birlikteliğimiz başladı. Bu ilişki o tarihten bugüne kadar devam etti. Çalıştığı eczaneden ayrılan D.A., 2019 seçimlerinden sonra Elmalı Belediyesi'ne sekreter olarak işe girdi. İlişkimiz belediyede çalıştığı sırada da devam etti. Bana sürekli yerinin değiştirildiğini, bunu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın'ın yaptığını, Aydın'ın kendisini sıkıştırdığını, fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi. Bana 'beni koruyup kollamıyorsun' diye sitem etti. Ben de 'bakarız' diye geçiştirdim. Başkan yardımcısı Aydın ile D.A.'nın bir yıldır ilişkisi olduğunu çevremden duydum. D.A.'nın benim ile ve onun ile birlikteliği varmış diye konuştu.

ÖNCESİNDE ESRAR İÇMİŞ

Saldırı öncesi esrar içtiğini belirten Recep Teke, Caddede Hasan Aydın'ı gördüm. Eve gidip ruhsatsız 7.65 mm tabancayı aldım. AVM önünde çay içen Hasan Aydın'ın yanına yaklaşarak korkutmak amaçlı 4-5 el ateş ettim. Daha sonra tabancayı bir dereye attım. Öldürme kastım yoktu. Hasan Aydın'ı görünce D.A.'nın anlattıkları aklıma geldi ve sinirlendim. Bu saldırıyı da sinirle gerçekleştirdim dedi.

Recep Teke'nin ifadesinden sonra polis merkezine çağrılarak ifadesine başvurulan D.A'nın ise Teke ile ilişkisini doğruladığı ancak Hasan Aydın ile ilişki iddialarını reddettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Hasan Aydın, Hisarcık, Elmalı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINI SEVGİLİSİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞU İDDİSIYLA VURMUŞ - Son Dakika

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