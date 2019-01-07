Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı 5 Günde 1 Nikah Kıydı

Belediye Başkanı 5 Günde 1 Nikah Kıydı

1 saat önce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, görevde bulunduğu 5 yıla yakın sürede 312 çiftin nikahını kıydı.

Belediye Başkanı 5 Günde 1 Nikah Kıydı, System.String[]
Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, görevde bulunduğu 5 yıla yakın sürede 312 çiftin nikahını kıydı.

Yemenici, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 5 yılda yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Yemenici, istatistik çalışmalarına göre "en fazla nikah kıyan belediye başkanı" unvanını aldığını söyledi.

Tüm işlemlerin titizlikle yürümesi için elinden gelen gayreti sürdürdüğünü aktaran Yemenici, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimizden beri 312 çiftin nikahını kıydık. Herkesin mutluluklarının daim olmasını diliyoruz. 'Evlilik Okulumuz' ve 'Hoş Geldin Bebek' projemizle evlenecek çiftlerimize ve yeni doğan bebeklerin annelerine evlerinde eğitim vereceğiz. Böylelikle daha sağlıklı bir nesil ve daha sağlam bir aile yapısı oluşturmaya çalışacağız."

Yemenici, çiftlerin mutluluğuna ortak olduğu için mutlu olduğunu ve her katıldığı nikah törenini sosyal medya hesabından paylaştığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Cüneyt Yemenici, Akçakoca, Güncel
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