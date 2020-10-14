Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı - Son Dakika

Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı

14.10.2020 03:30

Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı Nevşehir Belediyesi tarafından yeni başlatılan uygulama kapsamında Belediye Başkanı Rasim Arı, 18 yaşına giren gençleri evlerinde ziyaret ederek doğum gününü kutluyor.

Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından yeni başlatılan uygulama kapsamında Belediye Başkanı Rasim Arı, 18 yaşına giren gençleri evlerinde ziyaret ederek doğum gününü kutluyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 350 Evler Mahallesi Karbeyaz Sokakta ikamet eden Seda Nur Şenol'u evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Doğum günü dolayısıyla Seda Nur Şenol'a yaş pasta getiren Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren Şenol'un doğum günün pastasında bulunan mumları beraber üfleyerek hediyesini verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirde yaşayan gençleri önemsediğini, açtığı tazminat davalarından elde ettiği gelirle Nevşehir halkı yararına farklı etkinlikler düzenlediğini belirtirken doğum günü pastalarını da tazminattan kazandığı paralarla aldığını ifade etti. Belediye Başkanı Arı, "Şehrimizde her 18 yaşına giren kardeşlerimizin pastası bizde. Gençlerimizle bir araya gelmenin yeni bir yolunu bulduk. Doğum günlerinde abileri olarak yanlarında olalım diye düşündük. Bize çok sayıda şükürler olsun ki tazminat davalarından para geliyor. Bugün de pandemi döneminde ilk para girişi bugün oldu. Bunları genç kardeşlerimiz için harcayacağız. Bugün avukatımız zarfın içinde göndermişti. Biz de gençlerimiz için harcıyoruz. Pastanın parası belediyeden değil, başkana edilen hakaretlerde elde edilen tazminatla karşılanıyor. Bu vesileyle hem kardeşlerimizle hem de aileleri ile buluşuyoruz. Gençlerimizin ülkesi için faydalı bireyler olmasını diliyorum" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından doğum günü kutlanan Seda Nur Şenol'un ise oldukça heyecanlı olduğu görülürken çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı
Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı
Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı
Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı

Rasim Arı, Nevşehir, Doğum, Genç, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Belediye Başkanı Arı, 18 yaşına giren genç kızın doğum gününü kutladı - Son Dakika

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