Belediye Başkanı Arı, şampiyon sporcuları kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kuruluşunun ilk yılında 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Nevşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sporcularını tebrik etti.



Belediye Başkanı Rasim Arı, Aksaray'da düzenlenen Bölgesel Lig Finalleri'ne katılarak burada şampiyon olan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'ne yükselen Nevşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı yönetici ve sporcularını meclis salonunda kabul etti.



Bölgesel Lig Finalleri'nde oynadığı üç müsabakadan da galibiyetle ayrılarak kuruluşunun ilk yılında 2. Lig'e yükselen kırmızı beyazlı takımın sporcularını tebrik eden Başkan Arı, yeni hedeflerinin Erkekler Voleybol 1. Lig'i olduğunu açıkladı.



Çoğunluğu Nevşehirli gençlerden oluşan takımın elde ettiği başarıdan duyduğu mutluluğu dile getiren Arı, "Nevşehir'i sporda da Türkiye'nin marka şehirlerinden biri yapacağımızı söylemiştik. Sporun her branşını destekleyeceğiz. Futbolda'da 2. Lig yolunda hızla ilerliyoruz. Kadın Voleybol Takımımız şu anda 1. Lig'de mücadele ediyor ve buradaki hedefi Sultanlar Ligi olarak koyduk. 1. Lig'deki ilk sezonumuzda kızlarımız elde ettikleri başarılı sonuçlarla şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bunun yanında bir de erkek takımımız olmasını istedik. Nevşehirli çok sayıda gencimizin de bulunduğu takımımız ilk senesinde 2. Lig'e yükseldi. Şimdi burada da hedefimiz 1. Lig olacak. Bunun için gerekli her türlü desteği vermeye hazırız. İnanıyorum ki gençlerimiz de bunun karşılığında yeni kupalarla bizleri gururlandıracak. " dedi.



Aksaray'da kazandıkları şampiyonluk kupasını Başkan Arı'ya veren Takım Kaptanı Emre Pınar ise, desteklerinden dolayı Başkan Arı'ya teşekkür ederek 2. Lig'de de kendilerinden beklenen başarıyı yakalamak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi. - NEVŞEHİR