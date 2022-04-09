Belediye Başkanı Demirbaş, sağlık çalışanlarına iftar verdi - Son Dakika
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Belediye Başkanı Demirbaş, sağlık çalışanlarına iftar verdi

09.04.2022 10:26
Belediye Başkanı Demirbaş, sağlık çalışanlarına iftar verdi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Demirbaş, kapalı pazar alanı üstünde yer alan düğün salonundaki programda, özverili çalışmalarından dolayı sağlık görevlilerine ve fedakar ailelerine teşekkür etti.

Demirbaş, "İnsanoğlunun en önemli varlığı şüphesiz sağlığıdır. Bunun korunması için verdiğiniz mücadele her şeyin üstündedir. Büyük riskler alarak, fedakarlık göstererek bizlerin sağlığını korumak için gece gündüz mücadele ettiniz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaymakam Adem Keleş de sağlık çalışanlarının haklarının hiç bir zaman ödenemeyeceğini belirterek, "Belediye Başkanımızın organizasyonunda bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımıza ve ekibine sizlerle bizleri aynı sofrada buluşturduğu için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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