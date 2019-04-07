Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Kendi Elleriyle Halka Yemek Dağıttı

Belediye Başkanı Kendi Elleriyle Halka Yemek Dağıttı

58 dakika önce

Belediye Başkanı kendi elleriyle halka yemek dağıttı Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt: "Tüm personelimiz ve ben halkın emrindeyiz.

Belediye Başkanı kendi elleriyle halka yemek dağıttı
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt:
"Tüm personelimiz ve ben halkın emrindeyiz. Baş işçi de benim"
"Salı günü kurulan organik meyve sebze pazarında köylülerimizden yer irsaliye parası almayacağız"

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde başkanlık koltuğuna oturan Ak Partili Ali Aykurt, vatandaşlarla kabul yemeğinde buluştu. Vatandaşlara kendi eliyle yemek ikram eden Aykurt, "Tüm personelimiz ve ben bize oy versin vermesin halkımızın emrindeyiz. Baş işçi de benim" dedi. Bir müjde de veren Aykurt, salı günü ilçede kurulan organik pazarda tezgah açan köylülerden yer irsaliye parası alınmayacağını açıkladı.
Orhaneli Belediye Hizmet Binası Çay Bahçesi'nde düzenlenen yemeğe Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Turan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Halka hitap eden Başkan Aykurt "Ülkemizde milli beraberliği sağladık.Bu milli beraberlikten sonra da Orhaneli'mizde beraberliği sağlayacağız. Biz, oy versin vermesin herkesin hizmetçisiyiz. Kimse kimseye şu taraftan bu taraftan gözüyle bakmasın. Ben bakmıyorum. Biz 7'den 70'e Orhaneli halkına hizmet edeceğiz. Hatta sıfırdan sonsuza hizmet edeceğiz. Belediye personelimiz ve ben hepinizin emrindeyiz. Biz hepinizin işçisiyiz. Baş işçi de benim. Gece gündüz çalışacağız ve hep beraber Orhaneli'mizde birlik, beraberliği sağlayarak ilçemize hizmet edeceğiz" dedi.
Başkan köylülere de bir müjde vererek, "Köylerden Salı pazarına organik sebze meyve satmaya gelen vatandaştan da yer irsaliye parası alınmayacak" diye konuştu.
Kuranı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından program tebriklerin kabulüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:33 Kaynak: İHA

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