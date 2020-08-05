Belediye Başkanı Mehmet Yarka: "Şırnak'ı çok güzel günler bekliyor" - Son Dakika

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Şırnak'ı çok güzel günler bekliyor. Bir ilde ne yatırım varsa Şırnak'ta da onun olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 61,72 oy oranıyla AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yarka, aradan geçen süreçte hayata geçirdikleri çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Şırnak Belediyesi önünde açıklama yapan Yarka, kentte daha önce yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Yüzde 65'i yıkılan bir şehirde bazı projeleri hemen ortaya koymak zor. Projelerimiz 1-2 yıl içerisinde ortaya çıkacak. Vatandaşların biraz sabır göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

Yarka, görev geldikleri ilk günden bu yana alt yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Doğal gaz, kanalizasyon, elektrik ve yağmur suyu çalışmaları hızla yapılıyor. Cizre Caddesi'nde 3 kilometrelik asfalt çalışmasına başladık. Kısa sürede bu sıkıntıları çözeceğiz. Çeşitli mevkilerde araçların giremediği yollarda genişletme çalışmaları başlattık."

Kentte 100 iş yeri yapılacak

Şırnak'ta "Kent Meydanı" ve "Teras Park" projelerine başladıklarını dile getiren Yarka, bu kapsamda kentin ihtiyacı olan 100 iş yeri yapacaklarını aktardı.

"Şırnak'ın kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşın iş yeri sıkıntısını bir nebze olsun gidereceğiz. Orada da ayrıca kapalı otopark olacak. Üst taraflarda da kafeterya olacak ve Şırnak merkezin görünümünü çok güzel bir hale getirecek." diyen Yarka, ayrıca meydandan Gazi Paşa'ya kadar "prestij caddesi" adını verdikleri alanda refüj düzenleme, aydınlatma ve ağaçlandırma projesine başladıklarını kaydetti.

"Şırnak'ı çok güzel günler bekliyor"

Şırnak'ta çok güzel projeler hayata geçireceklerine işaret eden Yarka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şırnak'ta aynı batıda olduğu gibi muhtar yerleri, taksi durakları olacak. Şu anda gençlik merkezi üzerinde çalışıyoruz. Kadınlar lokali, millet bahçesi projelerine de kısa zamanda başlayacağız. Önümüzdeki hafta otogar projesi ihaleye çıkacak. Otogarın içinde ilçe otogarı ve toplu organizasyonların yapılacağı 1000 kişilik salon olacak."

Yarka, yaşanılabilir bir kent için Şırnaklılar'ı el ele vermeye çağırarak, "Şırnak'ı çok güzel günler bekliyor. Bir ilde ne yatırım varsa Şırnak'ta da onun olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacaklarımızı da Allah nasip ederse göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hasan Elkatmış da Yarka'nın görev yaptığı dönemde Şırnak'ta gözle görülür bir değişim yaşandığını dile getirdi. belirterek, önümüzdeki yıllarda daha güzel hizmetlerin yapılacağına inandıklarını dile getirdi.