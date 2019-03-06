Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Memiş'ten Regaib Kandili Mesajı

Belediye Başkanı Memiş'ten Regaib Kandili Mesajı

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Regaib Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacağız.

Belediye Başkanı Memiş'ten Regaib Kandili Mesajı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Regaib Kandili münasebetiyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesini idrak ederek bir kez daha üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayacağız. Bununla birlikte bu kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir. Üç ayların gelişiyle gönülleri huzura kavuşturan rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin, ülkemizden başlayarak dalga dalga tüm insanlığı kuşatması, hidayet, barış ve huzura vesile olması, mübarek gün, gece ve aylarda yapılacak ibadet, dua ve yakarışların kabul olması en büyük temennimizdir.

Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaib Kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ediyorum." - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Ahmet Mete, Bayburt, Regaib Kandili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Memiş'ten Regaib Kandili Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]