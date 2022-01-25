Belediye Başkanı Şeylan, halı dokuma ve ahşap oyma kurslarını ziyaret etti - Son Dakika

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, belediye, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğiyle açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Şeylan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erkan Manto, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Kamaç ile 50 kursiyerin eğitim gördüğü halı dokuma ve Ahşap Oymacılık kurslarını ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Şeylan ve beraberindekiler, talep ve önerilerini dinledi, başarı diledi.

Belediye olarak kaybolmaya yüz tutan halı dokuma ve ahşap oymacılığı sanatını yeniden canlandırmak amacıyla İŞKUR, Halk Eğitimi Merkezi ve diğer kurumlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini belirten Şeylan, "Çalışmalarımız tamamladığında kursiyerlerimiz öğrenip, öğretecekler. Atölyelerde dokunan halıların satışı için satış ofisleri kurulacak böylelikle kursiyerler hem kendi ekonomilerine hem de ilçemizin ekonomisine katkı sağlamış olacaklar." diye konuştu.