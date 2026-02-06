Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Hemşehrilerimizin geleceği için çalışıyoruz

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konyamızın ve Konyalı hemşehrilerimizin geleceği için çalışıyoruz. Konya'nın yarınları için daha yapacak çok işimiz var. Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, daha kuracağımız büyük hayallerimiz var" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin 2025 yılında hayata geçirdiği yatırım ve projelerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen toplantıda konuşan Altay, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK'

Altay, amaçlarının günü kurtarmak olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim derdimiz; günü kurtarmak değil, yarını kurmaktır. Şehrimizi sadece büyütmekle kalmayıp, aynı zamanda güzelleştiriyoruz. Yalnızca imar eden değil, aynı zamanda ihya eden bir anlayışa sahibiz. Yalnızca hizmet üreten değil, insanı merkeze alarak medeniyet tasavvurunu şehre nakşeden bir yürüyüşün adımlarını atıyoruz. Konya, geçmişiyle iftihar eden bir şehir olduğu kadar; geleceğe yön veren, ufku geniş, iddiası büyük bir şehir olmak mecburiyetindedir."

Geçen yıl yatırımları ve projeleri hayata geçirerek hedeflerine samimiyetle yürüdüklerini belirten Altay, "Yıl boyunca; ulaşımından altyapıya, tarımdan sosyal hayata, kültürden sosyal desteklere kadar pek çok alanda şehrimizi daha ileri taşıyacak adımlar attık" dedi.

'İLÇELERE 50,3 MİLYAR TL YATIRIM'

28 ilçeye yapılan yatırımları da tek tek anlatan Altay, "2018 yılından bu yana 28 ilçe için güncel İller Bankası kesintisinin 24.6 milyar lira, buna rağmen Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 28 ilçeye güncel yatırım tutarı 50.3 milyar yatırım yaptık" diye konuştu.

'HATAY'DAKİ CAMİ RESTORE EDİLDİ'

Altay, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından büyük bir bölümü yıkılan Hatay'daki Habib-i Neccar Camii'ni restore ettiklerini belirterek, "Depremden etkilenen şehirlerin başında Hatay vardı. Depremde arama kurtarma faaliyetlerinden sonra Habib-i Neccar Camii'ne gittiğimizde maalesef yıkıntılar bizi hüzne boğdu. Ama elhamdülillah Anadolu'nun ilk camisini restore etmek Konya'ya, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Konyalılara nasip oldu. Habibi Neccar Camii'nin restorasyon sürecinde en büyük katkıya sağlayan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemşehrimiz sayın Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanımız sayın Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar, gösterdikleri destekten dolayı Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah kardeşliğimiz ilelebet devam eder" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri her hizmetin temelinde insan olduğunu kaydedin Altay, "Bugün buradan açık yüreklilikle söylüyorum; Konyamızın ve Konyalı hemşehrilerimizin geleceği için çalışıyoruz. Konya'nın yarınları için daha yapacak çok işimiz var. Daha yürüyecek uzun bir yolumuz, daha kuracağımız büyük hayallerimiz var. Bizim pusulamız; hemşehrimizin duasıdır. Bizim yol haritamız; bu şehrin ihtiyaçlarıdır. Bizim hedefimiz; Konya'yı her alanda daha yaşanabilir, daha güçlü, daha üretken, daha dirençli bir şehir haline getirmektir. İnanıyorum ki; Türkiye Yüzyılı'nda Konya, hem güçlü yürüyüşüne devam eden, hem de örnek teşkil eden bir şehir olmayı sürdürecektir" dedi.