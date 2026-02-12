Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu

Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu
12.02.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından genç kız konuştu. T.T., "Başından beri haklıydık, adalet yerini buldu. Çok mutluyum, artık okuluma gideceğim" dedi.

Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması, ilçede geniş yankı uyandırdı. Olay sonrası psikolojik destek alan genç kız, yaşadıklarını anlattı.

TACİZ İDDİASI SONRASI TUTUKLAMA

Reşit olmayan T.T.'ye gönderildiği öne sürülen mesajların ortaya çıkmasının ardından başlatılan hukuki süreçte Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi gözaltına aldı, çıkarıldığı mahkeme tutuklanmasına karar verdi. Karar, mağdur aile ve süreci yakından takip eden vatandaşlar tarafından adaletin tecellisi olarak değerlendirildi.

Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu

"ADALET YERİNİ BULDU"

T.T., Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Başkan, bana yazdığı taciz içerikli mesajlar nedeniyle tutuklandı. Başından beri haklıydık ve haklı çıktık. Adalet yerini buldu. Çok mutluyum. Artık okuluma gideceğim" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu

ANNE VE BABADAN AÇIKLAMA

Anne Nuray T., "Yapılan çok çirkindi. Sonuç olarak tutuklandı. Ben işime devam edeceğim. Kızım okuluna gidecek" dedi. Baba Ahmet T. ise "Çok sevdiği kızım artık okuluna, eşim de işine devam edecek" diye konuştu.

Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:06:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Belediye başkanının tacizine uğrayan 16 yaşındaki kız, sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.