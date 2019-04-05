Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Göreve Başladı

Belediye Başkanları Göreve Başladı

59 dakika önce

Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı.

Belediye Başkanları Göreve Başladı, System.String[]
Bolu'nun Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı.

Bolunun Yeniçağa ilçesinde belediye başkanı seçilen Recayi Çağlar, Gerede Adliyesine giderek ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Daha sonra ilçeye dönen Çağlar, yeniden görevine başladı.

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada yüzde 67'lik bir oranla ikinci defa belediye başkanı seçildiğini belirterek, kendisine oy veren ilçe sakinlerine teşekkür etti.

İlçede görev yaptığı 5 yıl boyunca yorulmadan hizmet ettiğini belirten Çağlar, "Bundan sonra da Yeniçağa ilçemize seçim vaatlerimizde bulunduğumuz hizmetleri yapmak için tüm gayretimle çalışacağım. Yeniçağa halkı hizmetin en iyisine layık. Onlar beni ödüllendirdi. Halkıma minnettarım." diye konuştu.

- Dörtdivan Belediye Başkanı Efe mazbatasını aldı

Öte yandan Dörtdivan ilçesinde bağımsız aday olarak belediye başkanı seçilen Hamza Efe de mazbatasını ilçe seçim kurulundan aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra Dörtdivan Belediyesine gelen Efe, belediye başkanlığı görevini mevcut başkan Hasan Uzunoğlu'ndan teslim aldı.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu kardeşiniz ise ateşten bir gömleği giymiş. İlçe halkımız tarafından bu emanet bize tebliğ edilmiştir. Bundan sonra biz sadece bize oy verenlerin değil bütün Dörtdivan halkının gönüllerine girmeye talibiz. Herkesin başkanı olarak bize tevdi edilen bu kutsal görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:22 Kaynak: AA

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